原标题：让教师成为令人羡慕的职业

教师节即将来临，教育部今天召开新闻发布会，教育部教师工作司司长任友群介绍，我国正在不断深化教师队伍管理改革，切实保障教师地位待遇，发力加快构建教师队伍建设新格局，真正让教师成为令人羡慕的职业。

据了解，教育部正在着力健全教师思政和师德建设工作体制机制，在部属高校常规巡视中，嵌入式开展教师思政和师德师风专项检查。另外，还要建立师德师风建设长效机制，教育部启动了贯穿全年的师德专题教育，并推进新时代教师职业行为十项准则的落实。

教育部提出要加强对教师的精准培训。2021年7月，9部门联合推出的中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划，每年为832个脱贫县以及中西部陆地边境县，定向培养近万名本科层次师范生。任友群介绍，目前报考“优师计划”的考生十分踊跃，生源质量良好。

“国培计划”自2010年实施以来，接受培训的教师校长已经超过1700万人次。“十四五”期间，“国培计划”还将按照定位精准、对象精准、内容精准、方式精准、评价精准的原则，重点支持中西部欠发达地区农村骨干教师校长培训，计划培训教师校长不少于400万人次。

教育部最新统计数据显示，我国教师总数已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。今年以来，又有191万人次通过认定获得教师资格证书，较去年全年增长28.7%。

任友群介绍，今年，“特岗计划”拟招聘特岗教师8.43万人，还将继续实施中小学“银龄讲学计划”，面向社会招募4500名退休校长教师，到中西部18个省份和新疆生产建设兵团支教讲学；同时，继续选派退休教授、副教授到西部高校支教支研，支援高校扩大到75所部属高校和部分部省合建高校，受援高校扩大到10所，选派名额从去年的146名增至300余名。

在如今的“双减”背景下，任友群表示，要确保中小学教师潜心教书，静心育人。中小学教师的地位待遇也一直受到广泛关注。“要健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，在预算安排环节实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的目标。”任友群说。

财政部科教和文化司副司长胡成玉介绍，财政部会同教育部等部门将按照“两个只增不减”的要求（即一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减——记者注）落实财政教育支出责任，并始终将教师队伍建设作为投入重点予以优先保障，不断提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)