杨眉

原标题：孩子上大学家长可以松口气？你需要了解这些

孩子需要逐步适应大学生活，也需要父母适时拉一把。

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开学之际，各高校陆续迎来新生。很多家长会觉得，总算可以喘口气了——把孩子送进大学，家长完事大吉了。实际上对孩子来说，从高中步入大学是他人生路上的关键点，孩子由此迈上了实现目标的新平台。在这个过程中孩子需要逐步适应，也需要父母适时给予一定支持。下面从时间顺序上列出大学新生即将面临的几个成长课题，希望对家长和新生有所帮助：

宿舍生活与宿舍关系

这是新生最先遇到的问题。宿舍关系处好，将会成为一个人一生的资源，宿舍可以让新生以最小代价锻炼人际交往能力，同时建立起牢固的社会支持系统。

处理宿舍关系的最低目标是：求同存异，和平共处。最容易导致冲突的原因是：只顾自己而不懂得替他人考虑，例如：总占小便宜让他人感觉不舒服，脏乱差导致宿舍卫生丢分，晚上熄灯后还打电话影响他人休息，以及背后议论人让人感觉不安全等。

可以避免上述问题的操作方法是：生活上尊重别人的时间、空间和隐私，经济上做到“亲兄弟明算账”，而关系上要做到“合作双赢”。

处理宿舍关系的最高目标是：建立合作、共享、共同成长的宿舍文化。例如大家相互学习，从而共同以优异成绩完成学业，舍友间相互尊重、信任和支持。我见过共同考过英语六级的宿舍，共同考研成功的宿舍，以及共同找工作，皆大欢喜的宿舍。可以想见，这种宿舍的同学都可以成为彼此一生的朋友。

当然，有些家长担心孩子住宿不适应，为孩子在校外单独租房，甚至陪读，这些做法都过度了。宿舍生活，能让大一新生以最低成本锻炼独立生活能力以及与他人合作共享的能力，不要剥夺了孩子这一机会。

大学的师生关系

大学老师的特点是非常尊重学生的独立性，给学生充分的空间去独立思考。大学教育的重要内容之一就是培养学生的独立思考、审辩思维的精神，以此实现教育的最高目标：让受教育者学会自我教育。

因此，如果一个大学生不主动向老师求教，老师都视作他正在独立思考而不会去打扰他，这和中小学老师有很大不同。家长了解了这点，不妨和家里的新生探讨一下学习方法，建议他们主动找老师请教、讨论和对话。

亲子关系

新生上大学后，亲子关系会有变化。父母先要处理好自己的“空巢综合征”，把关爱自身提到日程上。这是父母和大学新生建立健康亲子关系的前提。

其次，父母与大学新生需要增加新的关系：既是导师，又是同行者，即共同学习与成长的关系。

再者，父母与新生之间可以考虑建立仪式时间，例如每个周末有一次固定的通话或视频。通话中，父母和孩子共同分享各自一周的生活，尤其是收获。父母与新生可以各准备一个小本，每天记上当天的收获和思考等，这样打电话或周末的晚餐时间，就有充分的内容可以交流了。

大学期间遇到的友情和恋情：

友情与恋情问题没有标准答案，但是有一些基本准则，那就是：

友情：亲密有间，共同成长。

恋情：自愿、无伤，亲密有间，共同成长。

友情还是恋情都是非常个体化的，每个人大不相同，但也有一些基本的可以用以评估的底线——两个人相处，变得更喜欢自己和世界，更愿意为个人与社会的前行作贡献时，这样的关系就是健康的；如果两个人相处，变得越来越不喜欢对方，甚至也越来越不喜欢自己和周围的世界，这种友情或者恋情就是需要质疑的。

父母可以提醒和告诉孩子，把恋爱当作培养自己性别角色和了解异性的机会，恋爱中懂得尊重对方，不做违背对方意志的事情，在恋爱关系中始终贯彻“自愿无伤”的原则。

社团选择

大学社团的意义很大，可以全方位地开阔视野、锻炼能力（如社交、合作、沟通、分享、组织管理和审美力等）。但因为人的时间和精力有限，可按兴趣或需要去选择最多两个社团。社团如果选多了，往往容易虎头蛇尾或让自己疲惫不堪，并严重影响学业。

大学学习内容与方法的适应

首先，学生要懂得遵守学校最基本的游戏规则：以学为主。做学生的，成绩永远是重要的评价标准。除非你身怀绝技，否则，考研、工作、出国，包括毕业拿文凭，都需要课本学习成绩来支撑。有些同学担心现在知识更新快，不肯好好学习——其实，具体的技术性知识有可能更新，但是学习方法永远都有用。

其次，大学最重要的就是培养独立思考、审辩思维与问题解决的能力，学习过程中要破除标准答案的惯性思维，多读、多思、多质疑和多方求证。要花大力气多方完善自己的学习和思维方法。

再者，要充分利用大学的资源：图书馆、老师和讲座。古今中外的名著可以让我们站在巨人的肩上，老师可以随时帮我们答疑解惑，而学校的各种讲座，更是高浓缩的知识精华，这些都是帮我们高效掌握知识和智慧的重要资源。

处理好与自己的关系：做好自我探索与职业探索并确立专业同一性

这个话题看起来很虚，但实际上不仅会影响一个学生当前的生活质量，而且有可能影响到他一生的职业选择。

大学时期一个最重要的发展任务就是职业身份的认同，即职业同一性。具备职业同一性的大学生，会专注于个人成长，因此没有时间去内卷、“躺平”或者出现心理疾病。与此同时，他们会有更多的学习幸福感与自我效能感。然而由于多种原因，在大一就具备职业同一性的学生是小概率，大多数学生都还需要通过自我探索、职业探索、听课以及与老师探讨，去找到自己未来的发展方向。

注意身心健康

养成有规律的生活习惯、坚持锻炼、戒掉不良生活方式，如熬夜、抽烟、网瘾等。心理上要养成正向思维的习惯、自律与持续成长的习惯。如果有身心不适应，要及时到校心理咨询室寻求帮助。

以上是从时间顺序谈大学新生入学的过程，要想更多了解新生入学后的情况，家长有必要与新生一起读所在学校的《学生手册》，不仅能对学校的游戏规则有更全面的了解，更有助于新生从一开始就养成规则意识。

（作者系首都经贸大学心理学教授）

(责编：郝孟佳、熊旭)