人民网北京9月13日电 （记者孙竞、郝孟佳、熊旭、李依环、温璐）在第三十七个教师节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月8日给全国高校黄大年式教师团队代表回信，对他们寄予殷切期望，并向全国广大教师致以节日的祝贺和诚挚的祝福。

总书记的回信在全国高校教师中引发强烈反响。大家纷纷表示，必将不负重托、勇担使命，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、全面建设社会主义现代化国家不断作出新贡献。

好老师要做到学为人师、行为世范

为师之道，首在师德。总书记强调，好老师要做到学为人师、行为世范。

作为黄大年精神的发源地，总书记的回信令吉林大学的教师们深感使命光荣、重任在肩。作为首批全国高校黄大年式教师团队，该校地球探测与信息技术教师团队负责人刘财说：“总书记多次强调要把师德师风建设摆在首要位置。我们将继承黄大年同志的精神，弘扬高尚师德，潜心立德树人，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。”

“我们既站在为国家培养优秀教师的第一线，又站在传承和弘扬中华优秀传统文化的前沿，将胸怀人民期待，坚持立德树人，把为学、为事、为人统一起来，回应总书记对我们的殷切希望。”看到总书记的回信，首批全国高校黄大年式教师团队——北京师范大学古代汉语教师团队负责人、85岁高龄的资深教授王宁十分激动。

西安交通大学微纳尺度材料行为研究中心教师团队也是首批全国高校黄大年式教师团队。教师单智伟在接受人民网记者采访时说，作为扎根西部的教育工作者，自己和团队同仁将传承好西迁精神，努力做好学生的榜样，坚持为党育人、为国育才，培养具有家国情怀、甘当大任的新时代青年。

首批全国高校黄大年式教师团队——中国矿业大学矿物加工工程教师团队负责人谢广元表示，要以黄大年同志为榜样，牢固树立“国家至上、民族至上、人民至上”的信条，胸怀至诚报国的爱国情怀和教书育人、敢为人先的敬业精神，身正为范修师德，无私奉献铸师魂，潜心教学练师功，立德树人树师表，为国家培养新时代英才而努力工作。

“榜样的力量是无穷的，黄大年精神以强大的穿透力、凝聚力和感染力，照亮了我们每位人民教师的初心。我也定会把对党和祖国的无限热爱化为实际行动，矢志不渝地践行科技报国理想，将毕生精力奉献给祖国的高等教育事业。”首批全国高校黄大年式教师团队——北京科技大学冶金工程教师团队成员张新房表示，自己将始终秉持“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，坚守在教师岗位上。

心怀“国之大者”，接续在科研创新中勇攀高峰

教师是人类灵魂的工程师，人类文明的传承者。以黄大年同志为榜样，需要学习和弘扬心有大我、至诚报国，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中的高尚品格。

首批全国高校黄大年式教师团队——清华大学核科学与技术教师团队负责人张作义是此次向总书记写信汇报的联署人之一。收到总书记的回信，他心潮澎湃。“清华大学核能领域的教师群体将遵循总书记回信的要求，继续致力于重大核能创新领域的科研攻关，致力于培养国家急需的一流人才。”

“我们团队全体成员认真学习研读了总书记的回信。总书记的回信是对团队的激励和鼓舞，更是对全体教师的期待和鞭策。” 首批全国高校黄大年式教师团队——北京工商大学食品添加剂教学科研教师团队负责人孙宝国院士表示，团队将继续践行黄大年精神，潜心教学和科研工作，坚持深化教育改革创新，为国家的建设和发展贡献自己的力量。

总书记的深情勉励，令首批全国高校黄大年式教师团队——北京邮电大学无线新技术研究所教师团队负责人张平院士更加深刻体会到教书育人的职责和重任。“我们要本着‘立足国家战略、瞄准国际竞争、培养一流人才、树立科技自信’的教育理念，在培养人才的同时，帮助其树立为国家创建一流科研和产业的信心和责任感，努力为我国移动通信产业链培养更多具有家国情怀、技术过硬、敢于拼搏的一流人才。”

首批全国高校黄大年式教师团队——大连理工大学化学工程与技术教师团队负责人蹇锡高院士表示，要用一言一行感染学生、激励学生，帮助他们系好人生第一粒扣子。面向世界科技前沿和国家重大需求，更要带领学生们不断向科学技术广度和深度进军，勇攀高峰，为国家培养更多堪当大任的时代新人。

“总书记的回信让我们倍感温暖，备受鼓舞。” 首批全国高校黄大年式教师团队——天津大学化学工程与技术教师团队核心成员龚俊波表示，作为一支科研型团队，他们一直致力于向黄大年的科研精神学习，面向国家重大需求，开展“产学研”合作，攻克了多项行业国际技术难题。“我们将继续奋发图强、锐意进取，以只争朝夕的精神、全情投入的状态为国家与人民服务。”

三年前，同济大学教授孙飞飞所在的土木工程教师团队获选首批全国高校黄大年式教师团队。看了总书记的回信，他更加深刻地认识到，心怀“国之大者”就是为党和国家培养高质量的人才。“我们将继续以科创国家队的定位，主动服务国家的重大战略需求，加强对学科基础前沿的探索以及科研攻关，为锻造和提升国家战略科技力量服务。”

真正把为学、为事、为人统一起来，当好学生成长的引路人

“希望你们继续学习弘扬黄大年同志等优秀教师的高尚精神，同全国高校广大教师一道，立德修身，潜心治学，开拓创新，真正把为学、为事、为人统一起来，当好学生成长的引路人，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、全面建设社会主义现代化国家不断作出新贡献。” 总书记的殷殷嘱托，激发了广大教师的强烈共鸣。

扎根洱海十余年，首批全国高校黄大年式教师团队——上海交通大学湖泊富营养化治理教师团队，把课堂从三尺讲台延伸到了污染治理的现场，让学生们在真正的科研实践中学习知识、提升能力、锤炼素养。团队负责人孔海南表示，教育是久久为功的事业，教书育人是教师一生的使命。一定不辜负总书记的嘱托，以身作则，勉励学生们将人生规划与祖国的明天、民族的发展、社会的需求联系在一起，到国家最需要的地方建功立业。

首批全国高校黄大年式教师团队——兰州大学大气科学教师团队负责人黄建平表示，总书记的回信，既是对团队前期工作的肯定，也对今后的工作提出了新的更高的要求。团队将一如既往扎扎实实做教育，认认真真潜心搞科研，用实际行动以身作则，以爱心、责任心和使命感言传身教，引领学生们在科学研究的道路上勇于探索、开拓创新。

“得到总书记的勉励，激动之余甚感肩上责任之重。” 首批全国高校黄大年式教师团队——北京林业大学森林经营教师团队副教授高露双谈到，林学是艰苦专业，需要长年累月的野外调查。为了给学生们树立正确的价值观，让他们爱上林业，团队老师身体力行，在野外工作时，与研究生同吃同住，随时解决遇到的问题。“科研实践中，老师们吃苦耐劳、不怕困难的品质和对数据精益求精的科学态度，对学生也将产生深刻影响。今后，团队教师仍将致力于扎根山水林湖，培育更多有理想、有追求、有作为的奋发向上的林业人才。”

“黄大年同志‘心有大我、至诚报国，敢为人先、开拓创新’的高尚精神一直激励着我们。”首批全国高校黄大年式教师团队——上海财经大学工商管理教师团队负责人靳庆鲁说，“我们将以‘四有好老师’标准为标杆，坚持教书和育人相统一，言传和身教相统一，潜心问道和关注社会相统一，学术自由和学术规范相统一，真正把为学、为事、为人统一起来，从服务中国高等教育事业发展的大视野和助力国家重大战略需求发展的使命职责出发，构筑起新时代财经高校立德铸魂新堡垒。”

“学习了总书记的回信，我深切感受到总书记对全国教师的关心，也感受到作为高校教师，所担负的为国育才、科研创新使命的光荣。” 东南大学信息科学与工程学院党委书记、博士生导师张在琛表示，将继续学习弘扬黄大年同志的高尚精神，立德修身，潜心治学，开拓创新，为人师表，为我国核心技术的发展做出更大贡献，为建设社会主义现代化国家培养更多合格人才。

“总书记的回信，饱含了对教育工作的重视，对教育工作者的关怀。信中的字字句句是嘱托，也是期望。”首批全国高校黄大年式教师团队——北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室教师团队负责人张宏科说：“中国的历史就是一代又一代中国人接力奋斗的历史。当接力棒传到手中，我们将以更加饱满的工作热情，更加昂扬的精神状态，更加执着的事业追求，肩负起教书育人和科学探索的重任，沿着黄大年的足迹砥砺前行。”

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