原标题：面对未来 大学新生要做好多重转变

目前，各地高校陆续开学，一批青春昂扬的面孔走入大学校园。在这里，他们将要面对全新的知识体系、全新的生活环境以及全新的美好世界。

全新，也意味着转变。因此，大学新生理应认清当前发展态势，把握未来发展方向，提前做出各种应对和转变。

从知识学习到躬身实践

大学新生要从单纯知识学习到躬身实践转变。在高中阶段，学生已经参与了诸多课程学习，这些课程就好像一扇扇虚掩着、需要慢慢打开的门，门后则是我们未来要接触的更加浩瀚、深奥的知识。与高中时期着重加强知识积累、记忆和运用，进而提升和磨炼应试技巧的学习过程不同，大学生首先必须认识到，自身并不是单纯的“知识容器”。大学学习的本质绝不是单纯的知识积累过程，而是重在通过学习知识反思问题，用以提升我们发现和解决专业领域问题的能力。在飞速发展、不断更迭的现代社会中，知识更新淘汰的速度越来越快。在大学学习到的知识，会因实践领域的变化而存在明显的知识半衰现象。这就要求大学生既要在理论领域读万卷书，又要懂得并善于在实践中验证、反思，做到行万里路，以躬身实践的姿态将未来专业学习融入到为经济社会发展的服务中。

当然，实践能力也是衡量青年一代社会责任感和服务社会能力的重要标尺。大学生群体可以通过参加社会实践活动、担任校内外工作、参加专业实习见习，以及文化传承创新活动等，实现从知识学习到躬身实践的转变。

从被动到主动

大学新生要从被动学习向主动学习转变。大学阶段是师生协同努力培养学生学习能力的关键时期。正所谓教是为了不教，学是为了会学。然而，许多学生往往适应了高中阶段的灌输式教学，更容易接受让老师划出重点、死记硬背的学习方式。但需要注意的是，这意味着学生学习获得皆停留在记忆、理解和应用的低阶思维阶段，难以转换到注重分析、创造和评价的高阶思维。然而，当代大学生恰恰只有具备了高阶思维能力，才能真正高效掌握深度知识，进而服务于我国经济社会发展的创新需求。

大学教育需要激发大学生的学习热情，使学生认识到主动学习的重要作用，积极助推学生从以往中学阶段“要我学”的被动状态扭转为“我要学”的自觉状态。与以往传统听讲、阅读等单纯地接受角色不同，大学生要通过主动寻求探索问题，如小组讨论、协同学习等方式参与到更加广泛的学习活动之中。可以明确指出，与被动学习相比，主动学习更富有效率，大学学习的个体体验感、学习动机以及学习效能都会显著增强。

从封闭到多元

大学新生要从封闭式学习向多元化学习模式转变。大学是研究和传播高深学问的地方，是一个极具开放性和高度自由化的学习场域。然而，大学新生大多延续高中阶段线程单一、方式传统的封闭式、单兵作战式学习模式，难以有效利用大学丰富的学校资源和社会资源。如今，高等学府教育教学方式持续变革，大学生所推崇的学习模式理应向强调项目化、合作化、探究化的多元模式转变。

因此，为适应大学的学习环境，大学生需要通过项目化学习深入了解知识占有和素质提升的有机结合过程；通过合作式学习学会合作共赢，体会团队精神；通过探究式学习体验自主研究的成就感，体悟情境中的学习过程等。尤其是在人工智能时代，教育新形态已逐渐改变大学生的学习方式，“读书”二字在大学变得不同以往。初入校园的大学生应尽快转变和适应新的现实，从而告别单一式学习模式，更好体验多元化的大学学习。

从服从到主导

大学新生要从服从型人生向主导型人生转变。大学是一个承载梦想、成就梦想的地方。但高中时期，学生们每天忙于应付被排满的日程和繁重的学习任务，无暇思考未来，因此初入大学时难免会感到迷茫、无所适从。在这样的现实下，大学生迫切需要进行人生规划方式的转变，从过往的服从型和依赖型人生中走出，审视自己到底想要什么，想做成什么，需要怎么做？这是一个严肃的人生命题，更是一个严峻的人生挑战。客观来说，这也是大学生从懵懂少年走向成熟理性个体的必经之路。

当然，大学也为青年大学生进行自我规划创造了无限可能，如多学科竞赛活动、创新创业教育形式、专业实习实训等等，都是学生发现自我、规划自我的重要平台与渠道。学生们要充分利用学校提供的各种资源，在实践中思考，在探索中发现自己的真实想法，进而做好学业与职业的未来规划。

从专业教育到全方位成才

大学新生要从受局限的专业教育向全方位的成才转变。教育的根本任务是立德树人，高校学业学习的最终目的绝不是仅仅止步于专业教育，而应致力于把学生培养成为一个全面发展的人。诚然，大学专业是高中后的合理分流，体现的是学生的个人意愿与选择，专业学习在大学生活中也占据非常重要的位置。但专业教育的最终目的，并非将人局限于一个相对狭小的领域，而是要让大学生通晓义理、培养理性、滋养心灵、健全人格，让大学生群体在专业学习中学会思考、敢于质疑、善于创新，从而更好地肩负起未来社会的责任。

目前，跨学科、跨领域研究和解决问题已经成为时代发展趋势，全方位人才更加符合社会的现实需要和发展需求。因此，这也要求大学生改变只重视专业学习的定式思维，而要依托专业教育塑造自身的专业能力、专业认同和专业情怀，进而逐渐树立科学的世界观、人生观、价值观，培养全方位获取知识、提升素养的意识和能力，实现成人成才成功。

（作者：张茂聪，系山东师范大学高等教育研究院教授）

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