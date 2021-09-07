原标题：教师轮岗是均衡配置教育资源的举措

教师轮岗是新学年的热词。

8月25日，本学期开学前几日，北京市教委披露，在新学期，北京将大面积、大比例地推进中小学教师轮岗，此举旨在响应“双减”政策落地，加快缩小城乡、区域、学校间教育水平差距。同时，除北京外，其他一些地方也纷纷出台具体政策实施教师轮岗。相对于其他措施，教师轮岗是看得见、摸得着的均衡配置师资力量的安排。对于教学力量薄弱的学校来说，教师轮岗的实行，可能会较快见到效果。

一个学校教学质量的高低，与教师教学水平的高低存在直接而明确的关系。因此，把教学质量较高学校的教师交流到教学力量薄弱学校进行实际教学示范，同时把教学力量薄弱学校的教师交流到教学质量较高的学校去接受学风熏陶、体会教育真髓，无疑是在现有教育体制下均衡配置教育资源的有效办法。

当然，教师轮岗只是加强和提高教学力量薄弱学校教育质量的必要条件，但绝非充分条件。实际上，随着教师轮岗、随机派位、多校划片等措施的落实到位，衡量教学效果和教育质量的标准、观念亦需要随之改变。如果单纯用升学率而非大大扩展定义范围的成才率来定义学校优良与否的话，那么，可以肯定地讲，教师轮岗政策也不会将教学力量薄弱学校的水平提至现有标准下的教学质量较高学校的水平。

除了师资力量以及有形的硬件设施，类似校风以及学校传统等无形的因素也在实现教学效果和提高教育质量中起到重要作用。因此，各个学校间的这种差别，不是在短时间内可以消除的，也不是靠硬件设施的统一就能消除的。因此，教师轮岗要有一定时长，只有这样才能使轮岗教师有充分的时间进行教学示范以及将学习成果内化于心。

由此，虽然教师轮岗在一定行政区域内要形成大面积和大比例的态势，但是，从总体而言，不论是教学力量薄弱学校还是教学质量较高学校，就某一所学校而言，其轮岗教师所占比例还是以教师队伍的稳定为限。显然，如果教学质量较高学校不能保证教学质量稳定，不能保持校风和传统的延续，那么，轮岗至此的教学力量薄弱学校的教师也不能保证轮岗的收获。同样，如果教学力量薄弱学校的教师队伍不能保持总体稳定，那么，轮岗而来的教学质量较高学校的教师也失去了传帮带的对象和环境。

这也就是说，教师轮岗并非以降低现有教学质量较高学校的教育质量为代价来提高教育资源配置的均衡度，而是在既定现实下加强和提高教学力量薄弱学校教育质量的一个措施。这一点尤为重要。（作者：祁瞳，系媒体评论员）

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