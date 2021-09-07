人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

教师轮岗是均衡配置教育资源的举措

2021年09月07日08:29 | 来源：光明日报
小字号
原标题：教师轮岗是均衡配置教育资源的举措

　　教师轮岗是新学年的热词。

　　8月25日，本学期开学前几日，北京市教委披露，在新学期，北京将大面积、大比例地推进中小学教师轮岗，此举旨在响应“双减”政策落地，加快缩小城乡、区域、学校间教育水平差距。同时，除北京外，其他一些地方也纷纷出台具体政策实施教师轮岗。相对于其他措施，教师轮岗是看得见、摸得着的均衡配置师资力量的安排。对于教学力量薄弱的学校来说，教师轮岗的实行，可能会较快见到效果。

　　一个学校教学质量的高低，与教师教学水平的高低存在直接而明确的关系。因此，把教学质量较高学校的教师交流到教学力量薄弱学校进行实际教学示范，同时把教学力量薄弱学校的教师交流到教学质量较高的学校去接受学风熏陶、体会教育真髓，无疑是在现有教育体制下均衡配置教育资源的有效办法。

　　当然，教师轮岗只是加强和提高教学力量薄弱学校教育质量的必要条件，但绝非充分条件。实际上，随着教师轮岗、随机派位、多校划片等措施的落实到位，衡量教学效果和教育质量的标准、观念亦需要随之改变。如果单纯用升学率而非大大扩展定义范围的成才率来定义学校优良与否的话，那么，可以肯定地讲，教师轮岗政策也不会将教学力量薄弱学校的水平提至现有标准下的教学质量较高学校的水平。

　　除了师资力量以及有形的硬件设施，类似校风以及学校传统等无形的因素也在实现教学效果和提高教育质量中起到重要作用。因此，各个学校间的这种差别，不是在短时间内可以消除的，也不是靠硬件设施的统一就能消除的。因此，教师轮岗要有一定时长，只有这样才能使轮岗教师有充分的时间进行教学示范以及将学习成果内化于心。

　　由此，虽然教师轮岗在一定行政区域内要形成大面积和大比例的态势，但是，从总体而言，不论是教学力量薄弱学校还是教学质量较高学校，就某一所学校而言，其轮岗教师所占比例还是以教师队伍的稳定为限。显然，如果教学质量较高学校不能保证教学质量稳定，不能保持校风和传统的延续，那么，轮岗至此的教学力量薄弱学校的教师也不能保证轮岗的收获。同样，如果教学力量薄弱学校的教师队伍不能保持总体稳定，那么，轮岗而来的教学质量较高学校的教师也失去了传帮带的对象和环境。

　　这也就是说，教师轮岗并非以降低现有教学质量较高学校的教育质量为代价来提高教育资源配置的均衡度，而是在既定现实下加强和提高教学力量薄弱学校教育质量的一个措施。这一点尤为重要。（作者：祁瞳，系媒体评论员）

(责编：温璐、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部