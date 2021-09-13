原标题：北京：学生家长“慢”了，教师“动”了

9月8日下午17:30，付女士来到北京市海淀区双榆树第一小学门口，她来接上小学的女儿。付女士的工作单位离学校很近，下了班走到学校门口，正好能赶上女儿排着队出校门。

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称“双减”政策），作为首批试点城市，北京市于8月18日向全社会发布了北京版的“双减”政策，之后又陆续发布了多个配套的实施细则。

现在，开学已经一周有余，“双减”下的北京中小学新学期有哪些新的变化？中青报·中青网记者进行了多方走访。

孩子挺充实，家长挺放心

最明显的变化体现在孩子和家长身上。

“以前都是孩子姥姥来接孩子放学，又接孩子又做饭，每天下午是老人家最忙乱的时候，我们又帮不上忙，心里很过意不去。”正在北京市海淀区中关村四小门口接孩子的刘女士说。现在，孩子放学时间推迟了两个小时左右，“虽然我不能保证每天都来接孩子，但是家里老人更从容了，可以把晚饭准备得差不多了，再出来接娃。”

开学前，北京市公布了义务教育学校新的教学时间：小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00。同时提出，学校每天课后服务至少开展两个小时。对个别确有需求的学生，学校可在和家长协商一致的基础上，适当延长课后服务时间。

记者在不少学校门口发现，原来围在小学门口的以老人居多，现在，年轻父母的身影也逐渐多了起来。

延长了放学时间，家长变得从容了，孩子们这段时间的课后生活则更丰富了。

刘女士的儿子今年刚上二年级，以前放学后孩子“就是纯玩”，刘女士本来想这学期给孩子报几个课外班，“现在，孩子参加了学校的课后服务，这段时间里有自主读书和劳动课，老师还会给孩子拍照发到家长群里，孩子挺充实的，我们也挺放心的。”

“北京市将实施全覆盖式的课后服务，也就是实施范围全覆盖、时间全覆盖和服务对象全覆盖。”北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍，北京版的“双减”政策同时规定，所有中小学校要丰富课后服务的内容，给学生提供可选择的“菜单”。

记者在北京市朝阳区了解到，为了从根本上缓解家长给孩子报课外班的压力，朝阳区要求各学校在课后服务中安排各学科的优秀骨干教师，打破班级、年级界线，对学生进行个性化、针对性的课业辅导，同时对学习有困难的学生进行补习辅导，为学有余力的学生拓展学习空间。

没学懂的有学校老师给辅导、学有余力的有学校老师给拓展，家长的焦虑却没有完全根除，“提前学”的“剧场效应”依然是他们心中的一根刺。

为此，北京在“双减”的实施细则中明确提出要求，各学校严格执行教学计划，小学一年级必须坚持“零起点”教学，各年级都要严格按照教学计划开展教学。学校不得利用晨检、午检和自习课进行学科教学，不得利用寒暑假、周末、法定节假日组织学生开展任何形式的集体补课。义务教育学校严禁组织任何形式的分班考试，不允许分重点班、实验班。

周女士的孙子开学后升入了幼儿园大班。一个月前，周女士还在为孙子找学前班的事情发愁，“其实，我们并不想过早地让孩子承受学业压力，但是每年幼儿园里大班的孩子都剩不了几个，大家都在学前班提前学习小学的内容，我们如果不学怕孩子跟不上，挫伤孩子的自信心。”

不过，就在开学前一周，周女士接到了幼儿园的最新通知：“上学期期末没有提前退园的孩子，所有孩子都可以在原班开学。”

这条通知让周女士一家感到欣慰，这意味着“零起点”教学将成为可能，孩子也不用小小的年纪就加入“内卷”的行列，“该游戏的年纪就应该让他们尽情游戏，拼音和加减法的学习就应该留到小学一年级。”周女士说。

在北京教育“双减”的新闻发布会上，李奕特别强调了“基本”两个字：要落实教学基本要求、基本规范和基本规程，要科学做好幼小、小初衔接，遵循学生认知与成长规律，关注个体差异，切实提高教学质量。

“基本”意味着回归常识，当教育回归其本来的面貌，教育乱象也就获得了根治的契机。

记者经过10天的采访观察，很多家长对能否真正给孩子减负这件事的态度已经从“犹豫动摇”到“乐观坚定”，不少家长表示，自己已经没有那么焦虑了，也不准备再给孩子报太多学科类的课外班。

教师动了，视野宽了

不过，仅仅把孩子们的课后时间“管”起来并不是目的，“双减”的目标是发展高质量教育，让教育拥有良好的生态。

因此，让老百姓家门口的每一所学校都是“好学校”，让孩子遇到的每一位老师都是“好老师”，才能真正满足孩子和家长的教育需求。

为了达到这种理想状态，北京市提出，从新学期起将大面积大比例地推进干部教师的流动。北京市要求凡是距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校任职满6年的正、副校长原则上应进行交流轮岗；凡是距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校连续工作6年及以上的公办学校在编在岗教师，原则上均应进行交流轮岗。

其实，这种流动早就开始了。

北京市汇文中学校长郭杰介绍，汇文中学教育集团是在2016年成立的，包括5所集团校和5所联盟校。集团自成立开始，干部教师跨校轮岗交流就成为学校的“必选项”。集团成立的第一年，教师轮岗交流的人数就超过40人。今年，随着“双减”政策的落地，全职、兼职跨校流动的教师超过了80人。

教师“动”起来后，给学校带来的变化是巨大的。

汇文中学英语教师罗锦虹刚刚带完高三毕业班，作为东城区学科带头人的罗锦虹这学期轮岗到了汇文中学永外校区。

有人认为，让带高三的老师去教初一是不是有些大材小用？罗锦虹认为，正因为自己有带高三的经验，“可以为学生的整个中学阶段做好6年的大规划，做好学生初高中衔接。”

可见，当轮岗真正实施起来并成为常态后，教师的视野变宽了，他们不再把目光仅放在某一个学生、某一个班的学生身上，不再只看重某一次考试的成绩，而是把学生的成长放在更大的群体中、更长时间的发展中去考虑，仅这一点变化就足以成为撬动学校教育变革的那个支点，让学校成为孩子终生发展的更好起跑点。(记者 樊未晨 苏菁菁)

(责编：温璐、李依环)