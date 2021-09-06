人民网北京9月6日电 9月4日，第三届北京市大中小幼教师同台讲述我（我们）的育人故事集中展示活动在北京师范大学第二附属中学举行，本届活动主题为“为党育人、为国育才”。王丽雅、路莎、杨迪之、黄姝等12位来自北京市大中小幼各学段的老师们，共同站在一个特殊的舞台上，向更多人讲述、分享他们作为一名老师的故事。

今年，在建党100周年这个重要历史时刻和第37个教师节来临之际，为激发广大教师践行“为党育人、为国育才”的初心和使命，从4月初，北京市委教育工委、市教委在全市高校和各区启动了第三届大中小幼教师同台讲述我（我们）的育人故事活动，形成了段段讲、区区讲的热烈氛围。

本届活动的突出特点是在“双减”背景下，充分调动广大教师投身教育教学的主动性和积极性，引导全社会共同关注和倾听教师的生动育人故事，为首都教育高质量发展凝心聚力。北京市委教工委副书记狄涛表示：“对教师最好的尊重是倾听，我们希望通过搭建这样一个平台，让更多人通过倾听老师们的故事，了解老师的工作、生活状态，从中读懂并理解老师的责任、担当和大爱。”

讲述育人故事活动最初是由北京市学校德育研究会创新探索的一项德育活动品牌。2018年11月，北京市率先成立全国首个覆盖大中小幼全学段的德育研究会，研究会重点围绕“一纵一横”，研究解决大中小幼一体化德育工作纵向衔接和学校、家庭、社会横向协同育人问题。北京市学校德育研究会会长关国珍表示：“在多方讨论调研的基础上，研究会尝试以组织教师讲故事的形式来实现德育研究会两个维度的目标。因为故事有人物、有情节、有冲突、有情怀；讲故事的形式容易走脑入心、容易人人参与，而且很多学校在教师队伍建设中都有讲述育人故事的基础。”

从2019年新中国成立70周年之际讲述“甘当引路人为国育英才”的故事，到2020年疫情背景之下讲述“家校社携手育英才”的故事，再到今年建党百年之际讲述“为党育人、为国育才”，讲述育人故事活动主题始终与时代同频共振。一个个来自首都大中小幼教育一线的故事，生动记录了首都教师教书育人的鲜活案例，闪耀大爱，感人至深。三年以来，讲述育人故事活动以其独有的优势，逐渐成为北京市一体化德育交流展示的育人平台和教育品牌，也成为促进教师们专业成长的新机制，更是首都广大教师展示为党育人、为国育才风采的窗口。三年以来，育人故事交流活动影响到数百所学校，上万名首都大中小幼教师参与、记录、分享、反思自己的故事。

活动当天，12位来自全市大幼各学段的教师代表在舞台上分享了他们的故事。在讲述育人故事集中展示活动正式举办之前，北京市各区教委、各高校、中职、中小幼、社会协同育人单位积极推荐了160多个优秀故事案例，北京体育大学教授武冬、北京育才学校校长桑春茂、北京商业学校党委书记程彬等26位优秀教师进行前期交流展示。参与此次活动的讲述者纷纷表示，通过参与讲述育人故事这样一个活动，让他们有机会静下心，从一个个发生在身边的育人故事中，寻找教育的初心，收获作为教师的幸福，也从中凝练教书育人的智慧。 讲述者之一、北京二中教师赵莲峰表示：“我们每一个讲述者都在代表无数站在教育战线上的那些老师们，把他们的教育故事和感悟，借由我们的口讲出来，让更多的人走进、理解、尊重教师这个群体。”

据主办方介绍，本次活动作为今年北京市庆祝教师节的重要活动之一，将把26位老师、特别是12位大会讲述者的感人故事，通过媒体平台进行立体化、持续推广和传播，让立德树人故事唱响京华大地，如教育甘霖滋润更多孩童的心田。

作为今年北京市庆祝教师节的重要活动之一，本次活动得到了教育部、中国教育学会和北京市各有关方面的大力支持。据悉，本次活动由中共北京市委教育工作委员会、北京市人大教科文卫委员会、北京市教育委员会、北京市政协教文卫体委员会联合主办，由北京市学校德育研究会承办。

为推进大中小幼一体化德育体系建设，加强教师思想政治工作，在全社会营造尊师重教的良好氛围，激发广大教师教书育人的使命感和责任感，从2019年起，北京市学校德育研究会在“两委”支持指导下，连续两年举办“大中小幼教师同台讲述我（我们）的育人故事”活动，引导广大教师专注立德树人根本任务，产生了良好的社会反响。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)