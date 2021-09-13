原标题：莆田中小学幼儿园今起暂停线下教学

福建省莆田市政府12日召开新闻发布会，会上莆田市政府相关负责人通报，截至9月12日16时，此次疫情莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性64例，其中确诊病例32例、无症状感染者32例。

据通报，仙游县枫亭镇全镇升为高风险区域，此外新增三个中风险区域：仙游县郊尾镇后沈村、仙游县赖店镇象岭村、仙游县园庄镇大埔村。

福建泉州市泉港区新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室同日通报称，9月11日14时至20时，当地确认4例阳性，其中确诊病例3例、无症状感染者1例，其工作地和感染地均为莆田市，现住址在与枫亭镇相邻界山镇的村。目前，4例均已送泉州定点医院隔离诊治。

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泉州两例感染者在同一家鞋厂上班

福建省泉州市泉港区新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室12日发布公告,9月11日14时至20时，陆续接到莆田市疾病预防控制中心“关于移交新冠病毒核酸阳性者的函”，泉州市、泉港区疾控中心联合开展调查处置，经采检复核，确认4例阳性，其中确诊病例3例、无症状感染者1例，其工作地和感染地均为莆田市，现住址在与枫亭镇相邻界山镇的村。目前，4例均已送泉州定点医院隔离诊治。

据泉州市卫健委12日公布的两名感染者流调情况显示， 2例感染者均为女性，并均住泉州市泉港区界山镇，已接种2针新冠疫苗。两人均在莆田市仙游县枫亭村协胜鞋厂上班，在新冠核酸阳性前14天内，在厂期间仅接触过厂内人员。

应对

在莆人员非必要不离莆田市

为应对疫情，福建省莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部12日要求，严格限制人员聚集，严格落实进入室内公共场所预约错峰、测温、扫(亮)码、戴口罩以及搭乘公共交通工具时测温、扫(亮)码、戴口罩等措施。商场、超市、农贸市场等基本生活物资供应场所合理控制购物人员数量。企事业单位提倡线上办公。从严控制聚会、聚餐等聚集性活动规模。

此外，莆田市已要求暂停棋牌室、影剧院、网吧、台球厅、歌厅、酒吧、博物馆、图书馆、健身场所、培训机构等有关室内公共场所的运营活动。控制餐馆、公共食堂经营规模和营业时间。在莆人员原则上非必要不离开莆田市，如因就医、特定公务等确需出入的，须持48小时内核酸检测阴性证明。对运输生产生活、医疗防护物资以及从事道路运输“点对点”转运的车辆和人员，在严格落实消毒、封闭管理等各项防控措施的基础上，保障其通行顺畅。

通知

今日起改为线上教学

福建省教育厅、省卫生健康委员会12日联合印发《关于进一步做好秋季学期学校疫情防控工作的通知》，要求全省各级各类学校原则上在9月19日前组织全体师生员工完成新一轮核酸检测工作。

通知要求切实做好重点人员的摸排监测和健康管理。各级各类学校要对本校今年放暑假以来有境外和国内高中风险地区所在城市旅居史、接触史的师生员工开展全面摸底排查、单独登记造册，作为重点人群，加强健康管理，务必做到底数清、情况明。

莆田市教育局也于12日发文称，莆田全市中小学（有住宿条件和全封闭管理条件的高三年级除外）、幼儿园、各类教育培训机构从13日起暂停线下教学，在暂停线下教学期间，属地教育行政部门和各学校要按照相关规定要求组织线上教学。在暂停线下教学期间，全市幼儿园、小学一、二年级开展居家生活指导。

莆田市教育局表示，各地各校在线上教学期间要加强对学生学习、生活的指导，要求居家不外出、不聚会、不举办和参加聚集性活动。各地各校要创造条件，搭建网络课堂，实现教师和学生线下课程到线上课程的有序衔接，为学生在线学习提供支撑，做到“停课不停学，学习不掉线”，要认真抓好线上教学实施与管理。(记者 屈畅)

(责编：温璐、熊旭)