原标题：“补足”体育课，让学生不再“望课兴叹”

【光明时评】

随着“双减”政策的落地，体育课再次成为教育领域关注的热点话题。有业内专家表示，此次“双减”政策的出台，对于体育课是绝对利好，因为这让学校体育的发展真正有了时间和空间。

之所以热议体育课回归课堂，是因为在过去一段时间，由于学生的学业负担太重，体育课被挤占的现象早已司空见惯。2019年，一位体育老师曾因晒出了他“卑微”的聊天记录而走红网络：当其他科目的老师频频要求占用体育课时，体育老师总是“卑微”地回答“好的”。有网友说，体育老师本应该是体质最好的那个，最后却经常被“生病”。事实上，真正“生病”的，或许是过度应试化的教育。

近两年来，我国越来越重视中小学体育教育，持续不断地以种种措施促进学生参与体育锻炼。从2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，要求开齐开足上好体育课；到今年4月教育部印发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》，要求中小学校要严格落实国家规定的体育与健康课程刚性要求，确保不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动；再到不久前教育部等5部门联合印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，提出增加体育锻炼时间，保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间……可以看出，中小学体育教育在学校教育中的角色变得越来越重要。尤其是这次“双减”政策的出台，给开足上好体育课提供了契机。

减轻学生过重作业负担，减轻校外培训负担，减下去的同时，素质教育要加上来。体育教育就是应该“补课”的重要内容之一。此前，很多家长提到重视体育课，提高体育考试分值时，常常担心加重学生负担。而在“双减”政策出台之后，家长们又担心学校提供的课后服务质量不高，学生只能无所事事地在学校度过这段时光。“双减”正好给体育教育提供了时间和空间。

当然，上好体育课可能遇到的另一个现实难题是一些学校的体育设施和师资的缺乏。据媒体报道，因学校的师资、场地等条件相差较大，不同学校提供的体育类课后服务质量也有较大差距。一些学校可以给学生提供几十种课后体育活动的选项，基本上可以满足学生参加不同体育运动的需求，而有些学校只能提供简单的几项体育活动，只有少数学生能够“抢”到课后服务的体育选项，大多数学生都只能“望课兴叹”。因此，要想“补足”体育课，加强学校体育设施建设，补齐体育师资力量也非常重要。特别是在义务教育阶段，要将教育资源更多地向相对落后的地区倾斜，让各个学校尽可能享有公平可及的体育教育资源。

此外，“双减”政策发布以来，体育、艺术类培训企业新增了3.3万余家，较去年同期相比增长99%。这也提醒我们，合理利用“双减”之后留下的空间，让学生运动起来，学校应该发挥主阵地作用，避免把学生和家长再次推向校外培训班。

培养运动习惯，增强身体素质，是惠及一生的重要事情。借着“双减”的东风，教育界应该积极行动起来，上足上好体育课，让良好的身体素质成为“双减”的成果之一，也成为送给一代人的珍贵礼物。

（作者：土土绒，系媒体评论员）

(责编：温璐、李依环)