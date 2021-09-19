郭杰

原标题：治理“饭圈”乱象，学校教育能做什么

6月15日，中央网信办宣布在全国范围内开展为期两个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，重点整治诱导未成年人应援集资、高额消费，“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击，鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为。日前，中央网信办提出进一步加大“饭圈”治理力度的10项措施，包括取消明星艺人榜单、规范粉丝群体账号、严禁呈现互撕信息、不得诱导粉丝消费、规范应援集资行为等。

近年来，随着“流量”被引入国内影视业，“粉丝”成为影响文娱产业结构的重要因素，资本鼓动和产业链助推滋生了粉丝非理性追星、无底线互撕、应援打榜、刷浏览量、恶意攻击谩骂等严重损害他人人身权益和精神健康的乱象。“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动开展两个多月来，取得了积极的成效。近日中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，其中部署从强化综艺节目管理、榜单产品管理、粉丝消费管理和限制未成年人非理性追星等八个方面，进一步加强对“饭圈”乱象的全面整治。

文娱领域综合治理和“饭圈”乱象整治是一项系统工程，政府职能部门、行业监管部门、影视节目制作机构、互联网平台、新闻媒体和各级学校等需要各尽其责，形成统筹协调、齐抓共管的治理合力。“饭圈”乱象对社会产生了多方面的不良影响，特别容易对未成年人产生严重不良影响，以中小学校为主体的学校教育，应当结合自身特点和优势，在参与“饭圈”乱象治理中发挥特殊的重要作用。

首先，学校教育要致力于提高未成年人的网络素养，切实加强对未成年人的网络保护。过去，未成年人追星主要表现为个人行为，如今网络的兴起和发达给追星行为带来了极大便利，“饭圈”可以轻易完成内部科层化设置和“专业化”管理，使未成年人追星呈现高度集中化、规模化、“组织化”状态。共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心、中国青少年新媒体协会发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，小学生网民进行粉丝应援活动占比5.6%，初中生网民为11%，高中生网民为10.3%；通过互联网进行粉丝应援，已成为未成年网民一种新的网上社交与休闲娱乐活动。

今年6月1日起正式实施的新版《未成年人保护法》增设“网络保护”专章，规定学校要履行合理使用网络开展教学活动、严格管理学生的智能终端产品、防止学生沉迷网络等职责。从参加“饭圈”乱象治理的要求看，在做好上述工作的基础上，中小学校还应配备专门的教育资源和力量，关注学生上网行为，开设有针对性的专业课程或组织专项教学，帮助未成年人提高科学使用网络拓展知识视野、促进成长成才的能力，提高安全上网、文明用网的水平；通过家长学校引导家长关注学生在家庭中使用网络行为，帮助学生提升使用网络中加强自我保护、抵制不良网络因素侵蚀的素养。

其次，要按照中央有关部署和规定，教育引导未成年人理性追星、科学追星。追星本是由来已久的社会心理现象，不但未成年人因为年龄小、情绪化强容易陷入追星的狂热，许多成年人也不能免于追星的冲动。对未成年人追星不能完全禁绝，只能因势利导并努力兴利除弊，而在当今网络时代，未成年人作为“网络原住民”，往往能更熟练地运用网络资源和手段追星。故此，学校规范未成年人的追星行为，也要适应网络时代的特点和趋势，整合、盘活校内外社会文化资源，采取丰富多样的数字化形式，增强教育引导的实效。

具体而言，要为未成年人提供科学、完整的“追星图谱”，向中小学生全面展示政治、经济、科技、教育、医疗、学术、文娱、公益等领域优秀分子、杰出人才、行业精英、青年领袖、先进模范和做出重大牺牲的英雄人物等各界“明星”的非凡事迹。要让未成年人认识到，所有对社会经济发展和改革开放做出了重大贡献，代表了先进文化和文明发展方向的优秀人物，都是值得景仰崇拜并作为学习楷模的“明星”，追星不应局限于文娱领域的名人明星，更不应沉迷于少数几个“顶流”而无法自拔。

为此，学校应在语文、历史、思想品德、道德法治、心理教育等课程中融入引导学生理性追星的内容，或者有针对性地开设教育引导理性追星的项目课程，用袁隆平、钟南山、张桂梅（云南丽江华坪女子高级中学创始人、校长，被党中央授予“七一勋章”）等各行各业优秀人物的精彩故事，有效满足未成年人学星、追星的需要，防范抵御“饭圈式”非理性追星甚至恶俗追星对未成年人的蛊惑与侵害。

总之，积极参与文娱领域综合治理，与各方合力探索构建“饭圈”管理长效机制，构建生动活泼、清朗健康的未成年人“追星”文化，学校教育大有可为。

（作者系北京汇文中学校长）

(责编：李依环、吴楠)