原标题：“双减”后，思政教育更要“活”起来

方向准，则道路明。实施“双减”后，学校要抓住这一机遇，紧紧围绕立德树人根本任务，充分发挥学校教书育人主体功能，在“活”字上狠下功夫，把思想政治教育贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

在选择教育素材上要“活”。思政教育素材是否“鲜活”对育人工作具有重要的作用。实践证明，思政教育素材越“鲜活”，越贴近社会生活实践，越能吸引学生、引发共鸣，于潜移默化间在学生心灵埋下真善美的种子。素材“鲜活”，方能打动人心、铸魂培根。学校要围绕时代主题、聚焦时政热点，因地制宜、因时制宜，将疫情防控、党史学习教育、奥运会、全运会等时事及国家重大发展成就、重大科研成果、重大困难考验、先进人物、英雄榜样故事等内容作为“活”素材引入思政教育，加强师生互动，作好答疑解惑，引导青少年践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀，热爱中国共产党、热爱中国特色社会主义制度、热爱人民，塑造正确的世界观、人生观、价值观，扣好人生“第一粒扣子”。

在凝练思政主题上要“活”。学生年龄、学段不同，思政主题必然不同。主题活，方向才会准、效果才会佳。学校要遵循思想政治工作规律和学生成长规律，加大对学生的认知规律的研究，作好学情分析，认真凝练主题，坚持分层施教，不断提高工作能力和水平，推动思政教育入脑入心。要注重直观性、生动性、情感体验，培育小学生对中华民族、国家的认同感及家国情怀，用中国梦激扬少年梦，为学生点亮理想的灯，引导他们珍惜韶华、脚踏实地，在勤奋学习、提高本领中追逐梦想。要着重培育中学生政治和文化认同，引导中学生正确认识中国特色和制度优势及中国特色社会主义的历史必然性，准确把握世界和中国发展大势，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。

在开展课堂教学上要“活”。课堂教学是思政教育的主渠道，搞活思政课教学，意义重大。学校要强化教育的主阵地作用，灵活上好思政课，着力提高思政课教育、教学水平，促进学生身心健康全面发展。课堂教学要“活”。要深化课堂教学改革，引导教师发挥好教研支撑作用，采用互联网等技术改进教学方式，推进数字化、智能化、个性化教育，做到以透彻的学理分析回应学生，以彻底的思想理论说服学生，用真理的强大力量引导学生，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。学生参与要“活”。学生是课堂的主人，课堂效果好不好，学生满意不满意是重要标准。要引导教师尊重学生主体地位，坚持因材施教，大力开展合作式、任务式、探究式等教学，引导学生在课堂认真思考、积极讨论、合作探究、答疑解惑，让学生成思政课堂的主人，不断增强学生的课堂归属感。

在拓展载体资源上要“活”。丰富多彩的实践和各类育人资源，为我们灵活开展思政教育提供了条件。学校要树立全方位育人观念，坚持思政课程和课程思政有机统一，创新载体、拓展资源，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，积极构建“大德育”体系，传递向上、向善正能量，促进孩子健康发展。搞活思政教育要创新方法，挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，将思政教育融入智体美劳育，形成协同效应。注重丰富载体，探索采用开学第一课、思政第一课等形式，坚持将思想政治教育融入主题班会、队会活动、课间少先队广播、升旗仪式讲话等活动，让孩子们在校园里快乐学习、健康成长。

在育人考核评价上要“活”。考核评价是指挥棒，有什么样的评价体系，就有什么样的教育指向。灵活的思政教育必然要求灵活的考核评价。学校要聚焦时代性、吸引力，建立素材选择、课程设计、学生参与、资源整合等考核指标，加快完善中小学生德育素质评价体系，坚决克服唯分数、唯升学等顽瘴痼疾；要注重育人成果展示多样化、考核主体形式多元化，把学生思政作业、生活表现、社会实践情况等纳入考核内容，将家长、相关社会方评价意见作为考核依据，采用学生互评、教师点评、小组评价、成绩评价等多维度相结合的评价方式，使考核更全面、更准确；要突出学生实际和日常表现，健全思政教育全过程考核机制，充分发挥思政教育铸魂树人作用，使教育回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想，促进学生提升思想道德素质。

（作者：唐伟尧，系甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、甘肃政法大学副校长）

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