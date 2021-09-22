人民网北京9月22日电 （记者李依环）记者从中国政法大学获悉，该校研究生院日前在官网发布公告，宣布拟取消38名2021级研究生入学资格。公告指出，此次公示时间为9月16日至22日，如有异议，请在公示期内联系研究生招生办公室。

记者了解到，该校2021级研究生新生已于8月29日-30日入学报到。对于新生入学报到要求，《中国政法大学研究生学籍管理规定》（法大发[2021]62号）第五条进行了明文规定。

相关规定明确，新生因故不能按期入学的，应当于报到日前以书面形式向所在二级培养单位请假，并附相关证明，二级培养单位应当在报到日期结束之后，按照学校要求将请假学生的情况汇总后向研究生院备案。请假时间一般不超过2周。未请假、请假未获批准或者请假逾期不报到的，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。二级培养单位应当在新生报到结束之后，按学校要求将上述学生名单报送研究生院。

附件 取消38名2021级研究生入学资格名单

（隐去姓名）

素材来源：中国政法大学研究生院网站

(责编：李依环、郝孟佳)