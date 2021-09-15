朱昌俊

原标题：什么才是城市留住大学生的“硬招”

城市如何留住大学生，是这几年备受关注的公共话题。日前，有媒体报道，2017年提出“百万大学生留汉创业就业计划”的武汉，又明确在“十四五”期间，每年留住30万名大学生，5年留住150万名大学生。日前安徽省人社厅在答复政协委员“留住大学生”的提案中提出，将实施在皖大学生婚姻帮扶工程。

近几年来，城市间的“抢人大战”风起云涌，方法很多，角度也五花八门。从最初的降低落户门槛，到送“房票”、发补贴，再到像安徽这样实施大学生婚姻帮扶工程，每个城市都在不断使出新招，持续完善引人、留人政策。功夫不负有心人，背后的成果也有目共睹。近几年，一批二线省会城市的常住人口增量稳居前列，一改一线城市在人口吸引力上的“霸主”地位。

更多城市重视人才，主动引人、留人，这是一个好现象。过去一段时间，一些地方存在把外来人口当作“负担”的倾向，在为外来人口提供市民化待遇和公共服务方面有所欠缺。而近几年，多数城市都改变了这一惯性，留人政策的出台，就是对过去做法的积极纠偏。

城市“人口观”的变化，既与人口发展形势的转变有关，也在根本上源自城市发展对人才的需求日益增大。现代城市无论是发展产业、刺激消费，还是科技创新，都离不开人才和一定规模人口的支撑。各个城市千方百计主动揽才，是中国城市竞争活力的体现，对于促进就业、加快城镇化步伐，也有着积极作用。

从具体揽才方式来看，随着城市落户门槛的普遍降低，城市吸引人才更为考验细节功夫。比如，为就业创业的大学生提供必要政策支持，多元化解决大学生的居住难题，乃至关照大学生的婚姻问题，这些都是真招、实招。从更长远来看，城市要留得住人，还得靠增加就业机会。像一些城市在引入大学毕业生的同时，也顺势加大招商引资力度，推进一些大项目落地，为大学生提供更多高薪且高质量的职位，这就是硬招。

当代大学毕业生对于职业发展的高预期，应该被更多城市所正视。唯有此，才能让更多人才真正安心留下来。年轻人在选择城市时，也更加注重城市的综合表现。像房价水平、营商环境、生态环境、居住质量等，都关系到对人才的吸引力。这些城市软实力的提升，同样不容忽视。

当然，不同城市在招揽人才时所面临的挑战可能不一样。有的城市高等教育资源丰富，本身就培育了大量大学生，它们参与吸引人才竞争的主要任务就是让毕业生留下来；而有的城市高等教育资源不足，要提升人才竞争力，除了加大力度引人，则必须得注重长远性的人才培育能力提升。此外，过去几年多数城市对于人才的竞争，主要指向大学毕业生，对学历有着较高要求，但是，一个城市对人才的定义和需求，应该是多元化的。如果只看学历，只盯着大学生，未必能够真正形成一个健康的人才环境和人才资源结构。目前，已有不少城市取消了落户的学历限制，这无疑是一种积极示范。

城市在吸引人才方面的竞争力，既取决于是否拥有让人才有施展才干的就业机会和产业容量，也与城市的公共服务水平息息相关。城市留人注定是一场综合实力的“长跑”，只有在发挥长处的同时，尽力弥补短板，留人效果才能最大化。这考验城市对人才的真心和留人的决心，也要求对自身发展状况有科学准确认知。

(责编：郝孟佳、温璐)