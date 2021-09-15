原标题：国家助学贷款最高额度提高

本报北京9月14日电（中青报·中青网记者 叶雨婷）在今天国务院新闻办举办的新闻吹风会上，财政部部长助理欧文汉表示，国家对国家助学贷款政策作了进一步调整完善，主要是提高助学贷款额度、完善助学贷款使用范围、降低生源地助学贷款风险补偿金比例、加强风险补偿金管理等。新政策自今年秋季学期起执行。

据悉，近日财政部、教育部等4部门发布的《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》指出，自今年秋季学期起，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度由不超过8000元提高至不超过1.2万元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过1.2万元提高至不超过1.6万元。

“2010年以来，国家助学贷款发放金额保持稳定增长，年均增长12.7%。2020年国家助学贷款发放378亿元，资助学生506万人次，为家庭经济困难学生成长成才提供了重要经济支持。”欧文汉说。

一些学生和家长认为国家助学贷款就是银行贷款的一种，和普通银行贷款没有什么区别。对此，欧文汉回应称，与银行普通贷款相比，国家助学贷款出发点不同、贷款更便利、条件更优惠、还款可救助。

财政部科教和文化司司长黄家玉说：“关于提高助学贷款额度以后还款压力问题，财政部、教育部做了反复的测算，结果显示，学生的还款压力变化不大，不会因为贷款额度的增加而导致贷款不良率的大幅度上升。”

黄家玉表示，国家助学贷款还款期限非常长，最长可以达到22年，这样就减轻了学生每年的还款压力。“以本科生为例，政策调整之前，每人每年最多可以贷8000元，政策调整之后，每人每年增加4000元。如果不算还本宽限期，按15年还款来计算，这样每人每年增加4000元，他需要还的本金和利息，每个月只增加了120元左右，所以还款压力增加并不大。”

教育部财务司司长郭鹏表示，要确保受灾情疫情影响学生应助尽助。开学后各高校尽快开展全面摸排，掌握受暴雨洪灾和新冠肺炎疫情等影响学生的情况，及时将符合条件的学生纳入资助范围。

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