王若辰

原标题：5岁女童直播教化妆？需从娃娃抓起的不是美妆而是美育

5岁女童直播教化妆？“少儿美妆博主”跑太偏！

打开化妆盒，先用气垫化底妆，“这款是象牙白，上脸很自然”；再用美妆刷涂腮红，“别忘在鼻尖也涂一点，看起来更可爱哦”；再旋开口红，在手背上试色，“正红色，很显白”……听起来，这是一位熟练的美妆博主在教化妆，然而，画面中却是一个稚气未脱的孩子。她在小脸蛋上一番涂抹后，用清脆的童声在视频末尾说：“幼儿园小朋友都在用！”“快让妈妈给你买吧！”

近来，在一些网络社交平台上，出现一批打着“全网最小美妆博主”“跟着萌娃学化妆”等噱头的少儿“网红”，他们教化妆、试产品、直播带货，用孩子的面孔，说着大人的话。

少儿美妆博主走红，其背后是美妆低龄化的趋势。据跨境电商考拉海购发布的数据显示，2020年，国内儿童彩妆消费比2019年增长了300%，“85后”妈妈成为主动给孩子购买化妆品的主力军。儿童化妆品的种类也很丰富，口红、眼影、眉笔、面膜、卸妆巾、指甲油等一应俱全。

爱美之心，人皆有之，少儿亦莫能外。但本该天真烂漫的少儿涂脂抹粉当起美妆博主，以及“化妆要从娃娃抓起”的这股风，不得不让人产生隐忧。

首先，不合格的儿童化妆品危害孩子的身体健康。专业美妆人士在接受新华社记者采访时表示，市面上很多所谓的“儿童彩妆”并非专为儿童开发设计，有的厂家在送检、备案时只标示“化妆品”，刻意删去“儿童”等字眼以规避标准更为严格的检查，甚至将成人化妆品包装成儿童玩具进行销售，以引诱儿童购买。

不少彩妆含有大量人工合成的色素和粉剂类成分，会给儿童敏感的皮肤带来负担，有些品质低劣的产品还存在重金属元素超标、激素含量过高等问题，造成过敏和呼吸系统损伤等。电商平台上，就有一些买家对少儿彩妆产品留下“味道刺鼻”“油油腻腻”“荧光粉洗都洗不掉”等差评。

其次，“低龄美妆风”影响孩子形成健康的审美观，并助长攀比心理。“美”是多元的，妆容之美只是其中一种。但少儿缺乏辨别力，又正处在好奇心、模仿心强烈的阶段，很容易沉迷其中，形成不正确的审美认知。在博主“身边小朋友都在用”的营销话术下，孩子还容易陷入消费攀比的陷阱，加重家庭经济负担。此外，少儿沉迷化妆还会耗费大量精力，挤占学习和运动时间，甚至催生对自己的“容貌焦虑”。

更恶劣的是，记者调查发现，部分少儿美妆视频传递出软色情信息，少儿被成人“物化”，推到台前“吸睛”。“刚过完5岁生日，化个纯欲蜜桃妆。”身穿露肩装，披着波浪卷，嘟嘴抛“媚眼”，推销“斩男色”，还不忘说“点关注哦”“求转发呀”……镜头前是童颜童声，镜头后其实是成年人的策划、制作和助推，为的是流量，图的是利益。

事实上，儿童代言美妆产品的行为本身就涉嫌违法。我国广告法明确规定，不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人；在针对未成年人的大众传播媒介上不得发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告。

需要“从娃娃抓起”的不是美妆，而是美育。无论是家庭还是幼儿园、学校，都应加强审美教育，从小培养少儿鉴赏美、创造美的能力，避免为了短期利益过早让少儿“成人化”。

主管部门应进一步加强监管，加大对生产不合格儿童化妆品的惩处力度，规范儿童彩妆的销售，让确有需要的儿童用上无毒无害适合儿童的美妆产品。平台也应加强检查和引导，清理不合法的儿童代言广告内容，让行业生态更加清朗健康。

(责编：郝孟佳、温璐)