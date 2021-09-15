原标题：培育时代新人 呼唤黄大年式好老师

【专家学思】

第37个教师节前夕，习近平总书记给全国高校黄大年式教师团队代表回信，既提出了“好老师”的标准和方向，又明确了成为“好老师”的路径和方法，充分体现了党中央对广大教育工作者的重视关心、重托期待。

2017年5月，习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示。当年7月，教育部启动了全国高校黄大年式教师团队创建活动，首批认定了全国200所高校201个教师团队。4年多来，全国高校黄大年式教师团队创建成效显著、影响广泛：它是“风向标”，引导广大高校教师向黄大年同志学习，铭记“心有大我、至诚报国，教书育人、敢为人先，淡泊名利、甘于奉献”的谆谆教诲，争当新时代的好老师；它是“助力器”，推动高校教师在师德师风、教育教学、科研创新、社会服务、团队建设等方面创先争优，助推各高校及相关学科迈向“双一流”；它是“催化剂”，激发了广大教师的创造力、创新力，营造了比学赶超的浓厚氛围，大家立足本职岗位、学习创新理论、献身教育事业，真正把爱国情、报国志融入伟大事业中。

“教书千秋伟业，育人万世丰功。”广大高校教师要牢记习近平总书记殷切嘱托，以黄大年同志为榜样，在“为学”上当表率、在“为事”上当典范、在“为人”上当楷模，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作贡献、立新功。

始终把潜心治学作为“为学”的根本要求。新时代高校教师必须坚持求真务实的治学态度，树立知行合一、终身学习的理念，不断拓宽视野、更新知识结构，把治学目的与强化基础科研、解决“卡脖子”问题等“国之大者”结合起来，把治学动力与实现第二个百年奋斗目标结合起来，把治学方向与国家重大需求结合起来，以“板凳要坐十年冷”的韧劲、“不破楼兰终不还”的钻劲、“敢教日月换新天”的闯劲，潜心学术、静心研究，多出一些“从0到1”的原创性成果，奋力推进建设社会主义现代化国家新征程。

始终把开拓创新作为“为事”的根本方向。既要看到我们国家正在走一条人类历史上从未有过的现代化新路，必须坚定“四个自信”、勇敢开拓创新；也要看到我们正面临世界百年未有之大变局，于变局中开新局、在危机中育新机。赓续伟大事业，成就伟大梦想，关键在于培育一代代不负韶华的时代新人；培育能干事、干成事的建设者，敢于开拓、勇于创新的接班人。

始终把立德修身作为“为人”的根本内涵。教师理想信念坚定、德行光明磊落，学生才能有理想、有信仰、有担当。立德修身，就是要明大德、守公德、严私德，就是要一心为公、一身正气、一尘不染。高校教师既要当好传播学识、传授技能的“经师”，更要当好塑造品格、砥砺品行、提高品位的“人师”，以人格魅力引导学生、以崇高风范影响学生，切实当好学生成长引路人。

（作者：晏昱，系湖南文理学院党委委员、副院长）

（项目团队：本报记者 靳晓燕、刘博超、任爽、王斯敏）

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