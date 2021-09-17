原标题：辅导班改头换面，校外培训的尽头是“一对一”？

中新网客户端北京9月17日电 “双减”落地之后，教培机构前途未卜，不过，一对一培训的乱象已悄然出现。与此同时，教育部门打出整顿“组合拳”——学科类培训机构白名单、严查变相违规学科类培训……

“双减”下的的首个开学季，辅导班的的课还能报吗？教培机构的课如何上？

北京市中关村，家长送孩子进辅导班。 任靖 摄

秋季学期正常上课，能否完成尚未可知

“双减”政策下，减少作业量、降低考试频率、提供课后服务等一系列减负措施在新学期走进校园。与此同时，相较往年同期报课的火爆，校外培训市场在这个秋季新学期确实感受到了“瑟瑟秋风”。

为了解线下辅导班状况，9月10日，星期五，中新网随机走访了几家北京的校外培训机构。在一家培训机构门前，记者注意到，下午三点四十左右，已经陆陆续续有家长送孩子来上课。

有的孩子刚上一年级，走路都还需要家长牵着，却已经背着大大的书包走进了辅导机构的大门。送孩子的家长以老人居多，还有部分年轻家长送完孩子后便赶回去上班，也有部分家长抽不出时间，专门雇了保姆接送孩子。

在问及为何“双减”之下仍然选择送孩子上辅导班时，部分家长表示，“补课肯定是要补的，毕竟升学的压力还摆在那。”

而在部分培训机构的APP上也可以看到，目前秋季学期的课程正常开课，还有不少课程已经满员。

某学科类培训机构APP截图

但据某培训机构初中部的老师小丁介绍，开学以来，公司发的各种通知一直在变，秋季课程能不能完成还未可知。小丁现在十分焦虑，“双减”实施以来，他的课程被砍掉了一半左右，工资和福利也受到了影响，“现在最大的希望是不要被裁掉。”

一对一培训需求上升，改头换面授课忙

相较于学科类培训机构大规模裁员，部分一对一培训机构则在大面积招生。

某一对一培训机构在线上招聘家教。

据一家线上一对一辅导机构的工作人员介绍，最近咨询、报课的家长的确有所增加。“因为目前对辅导班的监管比较严格，一对一的授课相对来说宽松一些。”

同时该工作人员称，“自己所在的机构在北京市公布的第一批学科类校外培训机构白名单上，所以除了正常的授课之外，参加培训的孩子们还有一个福利——不论是周六日还是节假日、寒暑假，晚上七点到九点都是孩子们免费的学习时间。”

工作人员介绍，这两个小时里，孩子有什么学习上的问题，都可以通过线上自习室提问，老师可以一对一解答，“其实也是变相的帮助孩子学习。”

但实际上，根据北京市教委近期发布的《义务教育阶段学科类校外培训有关情况的提示》，即使是白名单上的培训机构，也不能超纲超前培训，培训时间不得与中小学校教学时间相冲突。

其实，市场上的“一对一培训”还有更多形式，与“双减”政策打起“擦边球”“游击战”，如“在校大学生兼职辅导”“住家家政”等等。

北京市花园桥附近，学生们正在进入学校。 任靖 摄

整治进一步加强，教育机制亟待改革

实际上，教育部门已经注意到了这些变相补课的情况，近日，教育部就发布《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》。

《通知》指出将坚决查处学科类培训转入“地下”、换个“马甲”逃避监管等隐形变异问题，其中就包括“直播变录播”、“一对一家教”等形式。

对于教育培训市场未来的发展，21世纪教育研究院院长熊丙奇表示，国家治理校外学科培训，并非要“一刀切”关停学科类培训，而是要让学科类培训回归到其应该有的地位和功能上。

“要真正规范培训市场，缓解家长焦虑，最重要的是还是改革体制机制。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，“校外培训需求之所以存在，一方面因为当前考试招生唯分数论，高分数代表着更好的资源；另一方面，课内教育效能低，不能针对性地解决孩子需求。”

专家表示，要根除课外培训乱象，还是应该从根源入手，减少培训需求，降低培训热度。只有破除唯分数论，提高学校办学质量和课内教育效能，实现学校之间的均衡，才能真正缓解教育焦虑。(任靖)

(责编：温璐、郝孟佳)