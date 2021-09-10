原标题：张桂梅：有一颗教育者的初心在跳动

今年2月和6月，云南华坪女子高中党支部书记、校长张桂梅先后获得“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号和“七一勋章”，习近平总书记两次为她颁奖。

面对一项项崇高的荣誉，面对无数的鲜花和镜头，张桂梅总是淡淡地微笑着，依然是胸前戴着党徽的一身素装，依然每天扶着栏杆查看校园每一个角落，依然举着小喇叭为参加高考的学生们加油助威，依然睡在学生宿舍的一张高低床的下铺……

“我是一名普通的共产党员，也是一名普通的人民教师，习近平总书记把代表党内最高荣誉的‘七一勋章’授予我，这份荣誉，属于奋战在各条战线上的每一名共产党员！”张桂梅说。

9月8日，教师节前夕，张桂梅在云南省“张桂梅思政大讲堂”上，再次说出了作为人民教师的不悔誓言：“我有一颗教育者的初心在跳动，只要我还有一口气，我就要站在讲台上，九死亦无悔，这是我对党和人民的庄严承诺！”

“心有所信，方能行远，让有信仰的人讲信仰，培养的学生才能远方有灯，脚下有路，眼前有光，哪怕在山沟里也能看到外面精彩的世界，看到美好的未来，这是我矢志不渝的追求！”面对西南林业大学、云南师范大学和昆明第一中学的师生们，张桂梅分享了自己成长故事。上中学时，张桂梅第一次主演了《江姐》，从此江姐的英雄形象在她心中打上深深的烙印，她决心要做江姐那样的共产党人。在华坪女子高中，江姐的事迹在学校传扬，《红梅赞》的歌声在校园中飘荡，红色的种子在莘莘学子的心中生根发芽。

“我们用革命传统立校，红色文化育人的办学模式，实现了用红色基因树人、启智、铸魂，正因为有理想信念的引领和支撑，华坪女高才能克服各种困难，帮助近2000名山区女孩走出大山，走进大学！”张桂梅畅谈了自己创办华坪免费女子高中13年的体会。

通过教育，改变山区贫困女孩的命运，始终是张桂梅不懈的追求。今年暑假，张桂梅又走访了80多个学生家庭。家访13年，今年的家访让她有了许多新感受：“到山区村寨的路好走多了，许多贫困家庭的生活好起来了，政府帮助盖了新房，温饱不愁了，以前冬天穿凉鞋的家长也穿上皮毛靴子了。在家访华坪船房乡一户家庭时，我正准备给她家2000元资助，这家的学生却哭着说不用给，因为她的银行卡里有8000元，都是学校和社会各界资助的，够她和家里用了。”

“现在农村家长们的教育意识都增强了，以前有些家长见到我就躲，现在供孩子上学都很积极，有的孩子才读小学3年级，家长就来找我，说准备让孩子读女子高中。”张桂梅开心地笑了。

“过去山区农村贫困，您才办免费女子高中教育扶贫，现在农村脱贫了，还需要继续办免费高中吗？”记者问。

“需要的，因为乡村振兴首先就要从教育振兴，现在山区农村虽然脱贫摘帽了，但经济底子还比较薄，有些贫困群众虽然温饱不愁了，但交很多钱读书还是有困难，我们学校贫困的特殊学生家庭还比较多。要彻底阻断贫困、防止返贫，要真正乡村振兴，还是要靠教育。”张桂梅的回答很坚决。

西南林业大学党委书记张昌山和部分新生现场聆听了张桂梅的演讲，十分感慨：“感谢张桂梅老师为新生上了一堂精彩的开学第一课！她对教育事业的热爱，不惜用生命为代价；她以党建引领教育工作，她的红色文化，她的党性修养，都非常值得我们学习！她是党员和教师的好榜样！”

“张桂梅老师的敬业精神非常让人们感动和钦佩，华坪女子高中和昆明一中的使命是一样的，都是要为党育人、为国育才！”昆明第一中学党委书记高富英说。

第37个教师节来临，张桂梅祝愿所有老师保重身体，并与老师们共勉：“我们老师要坚定信仰，坚定信念，把孩子们真正培养成为社会主义的建设者，在三尺讲台上演绎忠于党、忠于人民的更光辉的华章！”(记者 张勇)

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