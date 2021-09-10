人民网北京9月10日电 （记者孙竞、郝孟佳、李依环）“教师要努力成为新时代的大先生。对基础教育教师来说，有8个字非常重要：‘思想自信、实践自觉’。” 在第37个教师节来临之际， “人民教育家”国家荣誉称号获得者、上海市杨浦高级中学名誉校长、93岁高龄的于漪这样寄语青年教师。

自1951年从复旦大学毕业走上教师岗位，已逾鲐背之年的她，坚守在基础教育的三尺讲台已经70载。于漪老师是中国无数教师心中的“偶像”。她曾说，虽然自己有许多个称呼，但她最喜欢的称呼还是“老师”。

新时代对大先生提出哪些新要求？

要有大视野、大胸怀、大格局、大担当、大气象

教育大计，教师为本。今年4月，习近平总书记在清华大学师生代表座谈会上发表重要讲话时强调，教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。

于漪表示，总书记的殷殷教导，蕴含着无限的期望。教师是教育工作中的中坚力量，其重要性不言而喻。但是，教师要成为新时代的大先生，必须有大的视野、大的胸怀、大的格局、大的担当、大的气象，还须自我修为、努力攀登。

“今天的教育应有开放的心态，要面向世界、海纳百川、从善如流、择善而从，而更为重要的，是要有‘舍我其谁’的高远志向和教育教学思想的原创。”于漪谈到，原创的思想应该扎根在我国广大的教育土壤上，扎根于历史的土壤，扎根于现实的土壤，并面向未来的召唤。

于漪表示，教育的根本任务是立德树人，这跟中国特色社会主义教育的性质紧密相连。“用原创的思想方法，吸取外来的世界上的教育的文明成果，我们就能够在我们祖国肥沃的教育土地上，能够创造我们中国特色教育的精彩。”

如何成长为新时代的大先生？

要能仰望星空奏神曲，也能脚踏实地唱仁歌

教育，民族之命脉；先生，教育之魂魄。于漪常说，“一辈子做教师，一辈子学做教师”。教师这个职业寄托着她一生的追求与热爱。

进入新时代，构建高质量教育体系成为新的时代课题。在于漪看来，教育质量说到底就是人的质量，就是培养出来的人是怎样的质量。教师应该努力培养时代新人，培养德智体美劳全面发展的合格建设者和接班人。“要能够传承我们红色江山的基因，一棒一棒接下去，不断地去发展创造。”

“过去蔡元培、陶行知，陈鹤琴等大先生，留学回来以后，他们能够在教育上有所建树，主要是因为他们有中国魂。”于漪体会到，理想信念是大先生的灵魂，一定要能够仰望星空奏神曲，心中要燃烧起实现中华民族伟大复兴的生命之火。

于漪表示，新时代的大先生还要脚踏实地唱仁歌。改革创新是大先生的标志，应当要刻苦钻研，要有仁爱之心，要努力学习，不断地丰厚自己的学识，要锤炼好立德树人的大基本功，要具有为祖国服务、为人民造福的真本领。

教育部数据显示，当前，我国的教师总数已超过1700万人，在校学生总数超过2亿。“这样伟大丰厚的教育实践，是创造我们中国特色社会主义教育的源头。”第37个教师节来临之际，于漪寄予广大教师，在理论和实践结合的高度，努力成长为新时代的大先生，恩泽莘莘学子，对中国教育、对世界教育做出巨大的贡献。

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