原标题：他们是学生成长的引路人

“古人说：‘敬教劝学，建国之大本；兴贤育才，为政之先务。’教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。”今天是教师节，让我们重温习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的这段讲话，向所有老师致以尊重和礼赞！

“经师易求，人师难得。”教师是教育工作的中坚力量。教师是时代奋斗者中最辛苦的燃灯者。有高质量的教师，才会有高质量的教育！拥有五千年文明的中华民族，一直保留着尊师重教的传统，这也是中华文明能够源远流长的原因所在。敬重知识的民族才会有未来，也因此，党和国家长期以来都大力弘扬尊师重教的社会风尚。

两年前的9月，在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，国家主席习近平签署主席令，授予于漪、卫兴华、高铭暄“人民教育家”国家荣誉称号；授予李保国“人民楷模”国家荣誉称号。今年6月，在庆祝中国共产党成立100周年之际，习近平总书记向“七一勋章”获得者张桂梅颁授勋章。这是党和人民给予默默奋战在教育一线岗位教师们的最大肯定！

正是有以张桂梅、于漪、卫兴华、李保国、高铭暄为代表的广大教育工作者长期为祖国培养时代栋梁、为教育事业呕心沥血、为党和国家各项事业输送了一批又一批的人才，我们才能全面建成小康社会，如期开启全面建设社会主义现代化国家新征程。往小了说，广大教育工作者的付出，让所有中国人都能识字、知理；往大了说，嫦娥五号月球采样、祝融号登陆火星等一系列中国科技的新高度，都离不开教育事业一点一滴打下的坚实地基。他们是最美人类灵魂工程师！

时代造就英雄，伟大来自平凡。所有的教育工作者都是立足本职、默默奉献的平凡英雄。他们兢兢业业一生，只为能够培育出更多祖国的花朵。国家的教育事业有他们在守护，我们何其幸运。

好老师要做到学为人师、行为世范。他们的事迹可学可做，他们的精神可追可及。全体教育工作者，都应该如习近平总书记9月8日给全国高校黄大年式教师团队代表的回信中所言，立德修身，潜心治学，开拓创新，真正把为学、为事、为人统一起来，当好学生成长的引路人，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、全面建设社会主义现代化国家不断作出新贡献。(本报评论员)

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