原标题：如何跨越小升初

从小学升入初中是学习生涯的转折点，也是阶段性跨越。和小学相比，无论是知识容量、课程难度以及对自主学习的要求，初中都有很大不同，加上孩子逐渐迈入青春期，生理和心理变化显著。

小升初阶段，孩子通常会遇到哪些主要问题？家长和老师们又该如何处理？来自一线的班主任、心理专家和学校管理者，从多个层面支招，帮助大家顺利跨越小升初。

1.结合兴趣制定可行目标，避免迷茫

【困扰】 自我定位偏差、生活节奏混乱。

【支招】 去理想化，增加集体归属感。

【案例】小学时，小西成绩好，家长和老师都对他期待较高。可一进初中，他就像“霜打的茄子”，同学一个比一个优秀，让他倍感压力。小西觉得“自己好渺小”，原本计划好的初中生活也难以适应。他总在想，自己的位置在哪里呢？

郭凤（青岛启元学校专职心理教师）：升入初中是新起点，但是这个起点并不等于零。大家会和小学的状态相比较，期望值也可能高于现实情况。面对陌生环境，不管学习成绩好坏，大部分学生容易出现心理落差，对老师同学、对所学科目，甚至是对食堂的饭菜等方面，必须经过去理想化的过程。升入初中后，学生还将面临时间管理的挑战。不仅是作息时间要调整，课时也可能和小学不一样，有学生对学业难度不适应，花费时间多而影响到睡眠，上课时容易无精打采。

谢南燕（西安经开第一学校副校长）：自我认知出现偏差，生活节奏混乱，不仅会带来适应上的困难，还会降低人的自我效能感。这一时期，父母不要过度焦虑，也不要再给孩子增加负担，此时教师的干预显得尤为重要。可以通过组织集体班会，让孩子对学校环境、初中、学业等有一个基本了解，指导孩子结合自己的兴趣或志向确定一个目标，既可以是短期目标，也可以是长期目标，关键是制定切实可行的计划，在很大程度上避免迷茫或焦虑。

张银（南京市金陵中学岱山分校七年级班主任）：学生到新班级，没有被关注，容易产生消极状态。我建议，孩子们转变态度，以积极的心态迎接新集体的生活：多参加班级组织的文艺活动，或者积极投身于班级服务中，这都是增加归属感的好方法。对家长来说，孩子出现迷茫、焦虑情绪时，要以鼓励为主，不能总把“别人家的孩子”挂在嘴边，少谈成绩，多谈方法，让孩子获得来自家长的支持，增强信心。

2.从学习习惯初步养成到内化成为自觉

【困扰】 科目增多、难度增大，学业遇阻。

【支招】 做好学习动机、学习习惯、学习能力衔接。

【案例】初一的地理课上，小强又“放飞自我”了。上课时，老师要求课堂笔记要序号化，小强随意地画了几笔。他心想，反正是副课，学不好也无所谓。当晚，因为没有认真听讲和记笔记，小强实在想不起来课堂都讲了什么，作业格式又是什么，犯起了难。

谢南燕：在小学的基础上，初中增加了政治、地理、历史、生物等科目。大部分孩子容易走两个极端，认为政治、历史需要死记硬背，地理、生物很难学。小升初衔接要做好学习动机、学习习惯、学习能力的衔接。小学生的学习动机一般是比较直接而近期的；而初中学生的学习动机则逐渐向间接、远期的方向转化。初中生的求知欲、兴趣不断增强，并且日益趋向持续而稳定，家长和教师要因势利导帮他们逐步形成对学习的负责态度。学习习惯包括预习听课、做笔记、做作业等内容，小学重在良好习惯的初步养成；初中则要求学生将学习习惯内化，成为一种自觉行为。学习能力衔接，即初中学生的表达能力、感知能力、识记能力、思维能力、创新能力与小学阶段相比较处于定型前的快速发展阶段。根据这一特点，教师在课堂上应更重视培养学生的逻辑思维能力和创造思维能力。

值得提醒的是，政史地生教师要做好教学设计，趣味与知识并重，课堂上给孩子营造轻松愉快的学习氛围，将教学任务进行分解，每节课内容设计不宜过多。对于重点知识的突破，应由简到难、递进式推进，保护好孩子们的好奇心和求知欲。

郭凤：除了科目增多、难度加大导致学生在学习上适应困难，大家还忽视了小升初在学科体系、学习习惯、学习策略、评分标准等方面的衔接。各种版本的教材，初中教材和小学教材体系框架上始终存在差异。作为受教育对象，学生更是被动的接受方，适应快慢基本靠小学的基础和个人的悟性。如果在这两方面都薄弱，却依然延用小学的学习方案，那在初中的学习就会举步维艰。

我建议，教师了解学生的身心发展特点，接纳他们在学业上的差异，关注他们的优势方面并给予肯定，为建立良好的师生关系打下基础。同时，要对初中的学业特点、学习方法、学习目标等方面做必要的说明和澄清，帮助学生树立学习的信心，唤起学生对初中学习的兴趣。此外，教师要多元评价学生，不要将学生分类对比，让学生看到自己更多的潜能部分，相信自己具有能力适应初中学习生活。

谢南燕：值得提醒的是，许多家长对于考试分数的认知，还停留在小学阶段，成绩一旦低于九十分，就开始怀疑孩子学得不好，甚至怀疑老师。对于家长来说，要避免过度焦虑，加强家校沟通，相信老师，不要急于购买教辅资料，避免让孩子进入知识误区。

3.同伴关系是孩子情绪的主要来源

【困扰】 原有人际圈打破，人际融入困难。

【支招】 以积极方式引起好感，被新集体悦纳。

【案例】小蓝比较内向，小学的好朋友都没和她分到一个班。放学时，她看到昔日的好朋友和新同学走在一起有说有笑，心里很不是滋味。她勉强跟在旁边，听他们聊天自己也插不上话，感觉自己很多余。

郭凤：处于青春期的初中生非常重视同伴关系和来自于他人的评价。升入初中重新分班后，原有的人际圈子被打破了，每个同学都要在新集体中和新同学建立关系。有的同学表现出被动、退缩、融入困难；有的同学表现过于积极而四处碰壁；还有的同学极度讨好却收效甚微。顺利融入集体，迅速交到新朋友会帮助学生更好地适应初中生活。师生关系也是影响新生适应的重要因素。有的学生会因为对某个老师的偏见，而放弃某个学科的学习，不能和老师进行良性沟通，出现青春期特有的对权威的挑战和叛逆，这也给初中生活埋下很大的隐患。

张银：世上没有两片相同的树叶，人的个性也千差万别。怎样快速融入新集体，被新集体悦纳呢？我建议，大家以积极的方式引起同学们的好感。比如同学跌倒时的一次援手、同学遇挫时的一次抚慰等。有的同学为了引起同学的注意，故意在班级发出怪声或者做出一些搞怪的动作“哗众取宠”，殊不知，这不但不会吸引同学的注意，反而会造成反感。大家要学会倾听，寻找与同学相同的兴趣点。共同兴趣会拉近与新同学的距离，增加彼此的话题，让沟通更顺畅，同伴关系也更容易建立。大家还要坚持自我，不要在集体中迷失。有的同学为了能被集体接纳而产生讨好型人格，或者为了与同学有共同的话题，而去沾染某些不良嗜好，这些都应该得到重视。

谢南燕：有人说，婴幼儿时期妈妈的话最重要，小学阶段老师的话最重要，中学阶段同学的话最重要，由此可见中学阶段的同伴关系至关重要，它可以说是孩子情绪的主要来源。作为班主任，必须对此有清醒的认识，良好的班级氛围就非常重要，教师要善于发现班级存在的生生矛盾，可安排若干“安全观察员”，让他们为维护班级和谐氛围助力。

4.注重话语方式，及时提供情感支持

【困扰】 亲子关系出现对立，正处于青春期的孩子开始跟父母争夺控制权。

【支招】 “教练”变“陪练”，注重话语方式。

【案例】放学后，明旭和同学讨论当天的数学测验，因为聊得太投入而错过了回家的公交车，到家比平时晚了半个小时。一进门爸爸就叉腰等在门口，铁青着脸质问明旭，放学跑哪玩去了？为什么不赶快回家写作业？看着爸爸，明旭觉得委屈，泪水就在眼里打转。

郭凤：上了初中，正处于青春期的孩子开始跟父母争夺控制权。如果父母一味强调自己的正确性，不信任孩子，孩子的叛逆心就会越来越强烈，这会给适应新学段带来很大阻碍。因此，家长要管理好自己的期待，控制好自己的焦虑指数，这样才能在孩子需要的时候，提供有价值的帮助。家长还要关注孩子真实的心理状态和需求，及时觉察孩子情绪的变化并给予安抚。在培养孩子独立能力时，家长协助孩子做好时间规划。“双减”政策的推进尤其考验学生的自学能力。家长要转变参与孩子学业的方式，敢于放手让孩子亲自体验学习的过程。高压控制，事无巨细“碎碎念”适得其反。沟通态度和话语方式在亲子互动方面起着至关重要的作用，家长要及时提供情感支持，传递信任和正能量。

谢南燕：孩子升入中学后，家长一定要明确角色定位，由原来的“教练”身份变成“陪练”身份，更多地去倾听孩子的心声，接纳他们的情绪，对他们的部分观点给予认同和肯定，并提出合理的建议，建立起和孩子有效沟通的渠道，比如定期召开家庭会议。

张银：青春期的孩子独立意识增强，渴望挣脱父母的束缚。因此，家长们要学会放手，让孩子逐步自主安排自己的学习与生活。当然，这种放手也并非全放，还需要家长们“暗中观察”，通过孩子穿着打扮、交友谈吐等细节，捕捉信息。比如，孩子突然喜欢照镜子，在意自己的外在形象了，此时孩子也许产生了青春期的萌动。再有，对孩子所交的朋友，家长也要有所了解，青春期的孩子极易受同伴影响，因此家长要在暗中了解孩子所交朋友的品行，以防孩子交友不慎，误入歧途。同时，家长们还要增加对孩子生活上的关心，每天与孩子聊聊学校的生活，多聊开心的事，活跃聊天的气氛；也可问问孩子在学校遇到的困难，帮助孩子寻找解决办法。对孩子的学业，不能只唯分数论，“双减”政策普遍推行，学校测试减少，家长不能为了孩子的成绩盲目地给孩子买各种练习资料，增加孩子的负担。一厢情愿地“为你好”，只会让孩子更加反感。

（本报记者 陈鹏）

(责编：吴楠、宋鹤立)