原标题：2020年全国各地6岁儿童近视率均超9％

中新网北京9月18日电 国家卫生健康委员会疾控局环境健康处宋士勋日前在“第三届国民视觉健康高峰论坛”上表示，2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。

“小学阶段近视率攀升速度较快。”宋士勋说，高度近视容易引发多种严重并发症，是致盲性眼病之一，应予以重点防治。

由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

教育部原副部长张天保在致辞中表示，学生是儿童青少年的主体，学校也是近视眼的重灾区，教育部门和学校应当承担起防控学生近视眼工作的主体责任。在落实综合施治的各项工作中，重点做好以下几件事：第一，切实减轻学生过重的课业负担。第二，加强户外活动和体育锻炼。第三，科学规范使用电子产品。

但在国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳看来，2020年我国儿童青少年总体近视率52.7%，相较2018年的53.6%，下降了0.9个百分点。尽管经历新冠肺炎疫情的考验和冲击，近视防控仍基本实现了儿童青少年总体近视率每年下降0.5个百分点预期目标，近视防控工作持续向好、总体见效的基本面不断巩固拓展。

谈及病理性近视的综合治疗，北京大学人民医院眼科主任、北京大学医学部眼视光学院执行院长赵明威指出，高度近视并发症是我国第六位致盲性眼病。在针对黄斑劈裂等眼部并发症的治疗中，我们现在在组织全国多中心的临床研究，希望通过临床贡献给予治疗方案更好、更科学的验证，让病理性近视、高度近视尽可能地不要致盲，把患者们的视力留下来。(完)

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