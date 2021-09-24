人民网北京9月24日电 今天，2022年考研网上预报名正式开启。根据教育部此前发布的通知，考研预报名时间为9月24日至27日9：00—22：00，正式报名时间为10月5日至25日同一时段。2022年考研预报名中有哪些事项需要特别注意？人民网记者对相关信息进行了梳理，以供考生参考。

预报名与正式报名同等有效，无需重复报名

考研报名一般包括网上报名和网上确认（现场确认）两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并在网上或到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”（下称“研招网”）浏览报考须知，并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。

据研招网介绍，预报名与正式报名填写的信息均有效。已在预报名阶段填写报名信息，生成报名号并成功交费的考生，无需在正式报名阶段重复报名。若需要修改预报名期间填报的信息，可在正式报名阶段修改确认。

报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。据悉，预报名的目的一方面是帮助考生了解报名流程，另一方面则是缓解集中报名造成的网络访问高峰。但值得注意的是，部分地区只允许高校应届毕业生进行预报名，其他考生直接进行正式报名。

考生应按招生单位要求如实、准确填写信息

根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》，考生报名时只填报一个招生单位的一个专业。考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求选择填报志愿，提前了解招生单位和专业的报考条件及相关政策，按要求准确填写个人网上报名信息。

同时，考生应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料，要准确填写本人所受奖惩情况，特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况等。

据悉，报名期间，考生的学历（学籍）信息将会进行网上校验，考生可上网查看学历（学籍）校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历（学籍）信息。未能通过学历（学籍）网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验。报名完成后，要及时确认生成报名号和缴费状态等，以确保报名成功。（李依环、温璐、实习生冷佩遥）

附 研招网上报名流程图

图片来源：中国研究生招生信息网

(责编：李依环、秦华)