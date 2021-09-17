原标题：教育部向全国推广福建防疫“实招”

本报北京9月16日电（记者金振娅）在16日举行的国务院联防联控机制发布会上，教育部体卫艺司副司长万丽君介绍，此次福建的疫情是学校在组织学生“适时抽检”时候及时发现的，“适时抽检”是坚持预防为主的做法。教育部在9月14日印发的关于做好当前教育系统疫情防控工作的通知中，把此项政策变成了全国政策，鼓励边境地区和内地境外输入人员流动比较频繁的地区，定期或者不定期地按比例对师生进行核酸检测。

万丽君介绍，“适时抽检”政策是福建省2020年10月建立的一项制度，要求对在校学生进行适时的抽检核酸检测，把所有返校学生都列为“适时抽检”人群，学校每15天抽取10%的返校学生进行一次核酸检测，循环进行。这样确保五个月之内所有返校学生都接受一次核酸检测。教育部鼓励相关省份能够参照借鉴福建这一做法，并进行推广，真正做到让学生安全，确保教育战线疫情防控取得成效。

“双节”临近，万丽君指出，各学校要结合常态化疫情防控和教育教学进度来做好假期防控工作，同时鼓励、提倡师生就地过节，减少外出，特别是跨省流动，减少人员聚集。

国家卫健委新闻发言人米锋表示，当前，全球疫情仍处于反弹期，境外疫情输入并造成传播的风险仍然较高。自9月10日以来，本轮疫情新增本土确诊病例一半以上为中小学、幼儿园师生和工厂员工，场所聚集性感染明显。要做好秋冬季多病同防，加快推进疫苗接种。

据悉，截至9月15日，全国累计报告接种新冠疫苗216142.8万剂次，完成全程接种的人数为101158.4万人。

(责编：郝孟佳、温璐)