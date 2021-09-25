人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

学科类校外培训收费 纳入政府定价目录

2021年09月25日09:02 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：学科类校外培训收费 纳入政府定价目录

　　北京青年报记者从市发改委获悉，《北京市定价目录》（修订征求意见稿）昨起公开向社会征求意见，公示时间为2021年9月24日至10月23日。在定价范围方面，虽然保持项目总量不变，但在项目类别上有增有减，主要进行了“一增一减”的调整。

　　“一增”即贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和市委办公厅、市政府办公厅《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》的要求，依据国家发展改革委、教育部、市场监管总局《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》有关规定，“义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录”，增加“义务教育阶段学科类校外培训收费”，同时备注“对面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理，参照执行”。

　　“一减”，即依据《北京市物业管理条例》第七十三条 “物业服务收费实行市场调节价并适时调整”的要求，取消“经济适用住房物业服务费”，按条例相关规定执行。（记者 林艳）

(责编：熊旭、黄子娟)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部