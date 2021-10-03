原标题：一堂坚持十年的“师生同行”思政大课

2021年8月4日，在江西瑞金市瑞金中央革命根据地纪念馆，南开大学苏区实践十周年暨红色记忆宣讲团成立五周年纪念座谈会召开，这是“十载苏区情，百年辉煌路”南开大学“师生同行”社会实践队今年活动的最后一站。

17人的团队，与瑞金华屋著名的十七棵松“暗合”。“当年，华屋的17个年轻人每人栽下一棵松树，告别家乡踏上征途，用鲜血铸就了信念之树。今天，我们师生17人来到华屋，追寻信念，砥砺初心。”带队教师、南开大学马克思主义学院副教授刘一博说。正是凭着这份坚定的信念，南开师生坚持赴苏区开展“师生同行”社会实践已有十个年头。十年来，刘一博坚持与学生同行，累计指导学生300余人次，时长超过150天。

十年，仰望英烈看过的星空

十年来，从瑞金红军烈士纪念塔下“踏着先烈血迹前进”，到“红军的摇篮，将军的故乡”大别山；从永新三湾、桂东“第一军规广场”到古田会议旧址……南开师生遍访各地苏区，感悟苏区精神、长征精神。南开学生孔雪宁曾到川陕苏区通江县实践，她回忆说：“当我来到通江王坪红军烈士陵园，面对着漫山遍野矗立成片的、碑身只有一枚殷红五角星的无字墓碑，不禁泪流满面。刘一博老师在这里为我们讲了生动的一课，那是教室课堂上无法比拟的体验，我永远都会记得这堂课。”

2016年8月，赴中央苏区社会实践的南开学子发起成立“红色记忆宣讲团”，成为苏区实践中走出的一支以弘扬红色文化为主旨的学生社团，5年来已在校内外宣讲130余场，覆盖2000余人次。

社团骨干刘鋆钰刚刚完成在西藏支教一年的任务，又赶来参加今年的苏区实践，她说：“在这些身临其境的实地寻访中，‘我仰望你看过的星空’，我们仿佛与当年奋战在红土地上的先辈隔空对话。在与老师一道打磨讲稿、在讲述苏区先烈故事的时候，这些感受都会自然地涌上心头，我能从听众的眼神中感受到这种真挚的情感所具有的感染力。”

十年，见证苏区大地换了时空

苏区的土地颜色暗合了历史的“红”，而它的红土壤上，也生长着令人揪心的“穷”。2012年，国务院发布支持中央苏区振兴发展的若干意见。这一年，华屋村119户中有103户仍然居住在土坯房中，农户日常生活还是土灶台、木板床。2016年，红色记忆宣讲团发起人之一的陈星宇曾来到华屋，他见证了几年来华屋的巨变：蔬菜、油茶、毛竹、养蜂等农产品和深加工产业，以及乡村红色旅游，让华屋户均增收3万多元。村里家家户户有了自来水，家电宽带齐全，道路干净整洁，华屋人如今真的住上了“华屋”。

十年间，南开师生见证苏区大地换了时空，而新时代苏区干部在“创造新世界”时充分展现信仰之力，也深深教育了一批批南开学子。

南开学生张子琪回忆在兴国入户调研脱贫攻坚成果时的情景：“白天调研，村子建得比城里公园还漂亮；晚上住宿，老乡家的小洋楼比宾馆都舒适。但更震撼的是亲眼看到脱贫档案和扶贫干部笔记本上一户户的情况记录，可以想象这项工作的艰巨，更坚定了我向他们看齐的决心。”研究生霍豫团队围绕“脱贫攻坚中的基层党组织作用”开展调研，她说：“与老师一起开展实践，不单是开阔了视野，更重要的是学习了研究方法，让鲜活的脱贫成就上升为理论思考。”这个团队以此斩获第17届“挑战杯”红色专项赛全国一等奖和第4届全国大学生讲思政课公开课一等奖。

“‘知中国，服务中国’是南开办学的光荣传统，也是实践育人的根本遵循，十年苏区实践中涌现的成果正是一份典型案例。”南开大学团委书记贺文霞说。

十年，为思政课创新提供实践经验

十年来，苏区精神感召一批批南开学子踏上红土地，他们把苏区精神里的那抹红融入“知中国，服务中国”的南开传统，在南开校色“青莲紫”与“苏区红”的交相辉映中，一批具有强烈爱国主义情怀、共产主义理想信念，富有创新创造精神、永久奋斗精神和全心全意为人民服务精神的南开青年正在成长。在社会实践中成长的红色记忆宣讲团，成为大学生理论宣讲队伍中的一支重要力量，荣获天津市普通高等学校先进学生集体称号。

陈星宇毕业后选择成为家乡的选调生，现在在南宁市隆安县都结乡平荣村挂职第一书记。他说：“正是苏区的社会实践经历让我对自己的职业选择有了深入的思考，让我回到家乡，为群众做一些实实在在的事。”

刘鋆钰毕业后选择再次赴西藏支教，她说：“2018年暑期，我在井冈山参加了‘让信仰点亮人生’实践活动，八角楼的灯光点亮了我的初心，激励我选择去西藏支教。2021年，我又来到这里，苏区振兴的故事依旧震撼着我，让我初心变恒心。”

2015年“模范兴国”实践队负责人舒高磊获评全国“百名研究生党员标兵”，博士毕业后成为一名高校思政课教师。杨奇、朱博晨、李文茹、王嫒等参加过苏区社会实践的学生在毕业后选择留校，以南开辅导员的身份带着他们的学生再次踏上苏区红土地……

南开大学马克思主义学院院长刘凤义说：“以课程建设为龙头，在‘师生同行’中提升思政课教学效果，选拔优秀学生加入社团，依托社团培养学生骨干，积累各种素材回馈课堂教学，这是我们正在进行的探索。十年苏区实践和五年建设红色记忆宣讲团的探索，为进一步深化思想政治理论课改革创新提供了实践经验。”

（本报记者 陈建强 刘茜）

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