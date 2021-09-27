原标题：艺术体育类高考招生将迎来大变革

日前，教育部印发《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》，又会同国家体育总局印发《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》，启动高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革。文件明确，从2021年开始推进相关改革工作，到2024年取得成效。

“要为有艺术体育特长的孩子创造公平发展的机会，通过进一步加强统考统测，严格选拔标准，引导高校不再盲目组织校考，减轻学生和家长的考试负担和经济负担。”教育部相关负责人介绍，两个文件都坚持了问题导向，直面高校艺术类专业及高水平运动队考试招生工作中出现的问题，不断扎紧制度的笼子，改革考试招生办法，坚守高考的公平正义。两个文件的出台，意味着抱着“投机”心态想通过艺术或者体育这两条路进入高校，特别是名校，已经不再是一条捷径。

艺考中的“校考热”怎么破

大力推进省级统考范围

近年来，部分高校为追求多学科发展，竞相开办学费标准相对较高、办学门槛较低的艺术类专业，盲目扩大艺术类专业招生规模，因办学定位不准，招生规模及专业设置与社会需求存在脱节现象。据调研，2020年，艺术类本科专业招生人数占全国本科招生总数的占比仅次于工学和管理学，位居第三。

另据调研，目前全国组织校考的高校数量有300多所，参加校考考生人数约160万人次，校考学校数量和考生规模依然偏大，不仅考生备考、应考负担较重，高校考试规范管理也还面临较大压力。有的高校对艺考招生工作重视不够，工作简单下放到院系。有的学校对在校教师管理“宽松软”，对违规参加辅导培训等现象缺乏有效监督。

面对这种情况，教育部相关负责人介绍，本次改革提出要进一步扩大省级统考范围、提升省级统考水平和质量，到2024年，基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。对于生源极少或考试组织确有困难的个别专业，可通过省际间联合组织或“考评分离”等方式实施。

本次改革同时提出，从2024年开始，对于省级统考覆盖的专业，原则上招生高校都要使用考生省级统考成绩作为其专业考试成绩。少数专业特色鲜明、人才培养质量较高的艺术院校，对考生艺术天赋、专业技能或基本功有较高要求的高水平艺术类专业，可按程序申请在省级统考基础上组织校考。从2024年起，所有高校艺术类专业校考工作均在学校所在地组织，不再跨省设置校考考点。

教育部相关负责人介绍，改革要求逐步增加考评人员人数，扩大省外校外人员比例达到一半以上，并探索逐步建立考评人员和考生特殊关系申报制度，并严格回避。“对于隐瞒不报、弄虚作假或违规违纪的考评人员，除严肃处理外还将列入‘黑名单’，终身不得参与高校考试招生工作”。

把艺考当捷径怎么破

逐步提高文化课考试成绩要求

多年来，由于艺考考生需花费更多时间与精力从事专业练习，文化成绩要求一直低于普通专业考生，使得部分考生和家长中存在着错误的观念，认为艺考招生“重专业轻文化”，将艺考作为“升学捷径”。

对此，本次改革明确提出，各省（区、市）要逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取最低控制分数线。对于组织校考的高校，要结合专业培养要求加强考生文化综合素质考查，进一步提高考生文化课成绩录取要求。以此逐步扭转部分高校艺术专业人才选拔“重专业轻文化”的倾向。

另外，本次改革明确，从2024年起，对艺术类专业将分3类进行录取：第一类是不需要参加专业考试的艺术类专业，如艺术史论、戏剧影视文学等，直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价，择优录取；第二类是使用省级统考成绩作为专业考试成绩的艺术类专业，在考生高考文化课成绩和省级统考成绩都达到所在省（区、市）艺术类专业的录取最低控制分数线基础上，依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合成绩进行平行志愿择优录取，其中，高考文化课成绩所占比例原则上不低于50%；第三类是少数组织校考的高校艺术类专业，在考生高考文化课成绩达到所在省（区、市）普通类专业批次录取最低控制分数线、省级统考成绩合格且达到学校划定的最低成绩要求基础上，依据考生校考成绩择优录取。

高水平运动队报考门槛偏低怎么破

2024年起，文化成绩使用全国统一高考成绩

教育部相关负责人介绍，目前高校高水平运动队在选拔培养等方面依然存在一些问题，在“考试”方面存在二级运动员报考门槛偏低的问题；在“招生”方面存在大部分高校高水平运动队招生文化课成绩录取要求相对偏低的问题，最低的仅为为二本线的65%；在“管理”方面存在着高水平运动队的竞技水平不高，难以参加高水平竞技比赛等问题。

本次改革首先提出要优化招生项目范围。“要在奥运会、世界大学生运动会项目（包括足球、篮球、排球项目等）范围内，确定运动队招生项目和招生计划。”教育部相关负责人介绍，对于不具备相关师资、设备、场地等组队条件、学生入校后退队率超过20%的高校，以及非奥运会或世界大学生运动会项目，未设运动员技术等级标准、生源严重不足且连续两年录取数为零的相关项目，不再安排高水平运动队招生。

其次要严格报考条件和资格审核。本次改革要求，从2024年起，那些符合生源省份高考报名条件、获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号者方可以报考高水平运动队。从2027年起，则只有符合生源省份高考报名条件、获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号且近三年在国家体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者方可以报考高水平运动队。

再次是要采取“文化考试+专业测试”相结合的考试评价方式。2024年起，文化课考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩，专业测试全部纳入全国统考并由国家体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关专业测试。

教育部相关负责人说，从2024年起，招收高水平运动队的“世界一流大学建设高校”，对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线；其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线的80%。

中青报·中青网记者 樊未晨 叶雨婷

(责编：郝孟佳、温璐)