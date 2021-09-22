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清华大学成立碳中和研究院

2021年09月22日17:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月22日电 （记者孙竞）今天，清华大学正式成立碳中和研究院。研究院将围绕碳中和打造技术创新中心、高端智库战略中心、高层次人才培育基地、合作交流传播平台。

成立仪式现场 清华大学供图

国家生态环境保护专家委员会副主任、中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长、环境学院教授贺克斌表示，成立碳中和研究院，是在世界应对全球气候变化的背景下，将服务国家需求与发挥清华优势紧密结合的成果。碳中和研究院将转变学科单一发展的惯性，发挥学校基础研究深厚和学科交叉融合的优势，实现多院系多学科联合创新，集中优势资源加快突破碳中和领域关键核心技术攻关，攻克一批碳中和“卡脖子”关键核心技术。

此外，清华大学碳中和研究院还将积极参与创新联合体建设，形成跨行业、跨领域、跨区域碳中和关键技术合作集成平台，不断深化校地合作，对接地方低碳发展与企业转型需求，合作共建绿色低碳示范企业、示范城市（群），促进科技成果转化。

据悉，下一步，清华大学将充分发挥多学科、多平台的优势和深厚的人才积累，在低碳发电与动力、新型电力系统、零碳交通、零碳建筑、工业深度减排、减污降碳协同增效、CCUS与碳汇、气候变化与碳中和战略等方向重点发力，力争在碳中和主战场与关键技术突破方面发挥引领作用。

(责编：郝孟佳、秦华)

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