原标题：北京不再审批新的学科类培训机构

教育部昨天召开新闻通气会，介绍“双减”工作有关情况。北京市教委相关负责人在会上透露，北京市将不再审批新的学科类培训机构。教育部接下来将完善配套政策，治理打着“国际”旗号的各类竞赛，并加大对“一对一”、“众筹私教”等隐形变异违规行为的查处力度。

北京市教委相关负责人在会上表示，为深入贯彻落实“双减”政策，北京不再审批新的学科类培训机构，并对现有线下线上机构实施重新审核登记，解决培训机构过多过滥问题。线下学科类培训机构全部按要求重新审核，要求必须证照齐全，培训费纳入资金监管，符合北京市“培训机构办学标准”、“培训行为规范”、“培训机构常态化疫情防控工作指引”三项规范文件要求，才可恢复线下培训。

资金监管方面，北京市恢复线下培训的机构预收费已经全部纳入资金监管，将全面加强学科类培训机构预收费风险管控，保证资金安全，有效预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题的新发。培训机构人员安置方面，北京开展了教培行业人才专项服务季行动，累计提供岗位32.3万余个，3.5万家用人单位参会，其中包含全市各区学校的366个事业编制内专任教师岗位。

基础教育“双减”工作监测平台显示，截至9月22日，全国有10.8万所义务教育学校（不含寄宿制学校和村小学）已填报课后服务信息，其中96.3%的学校提供了课后服务；有7743.1万名学生参加了课后服务，学生参加率85%，其中71.2%的学生每周5天全程参加；有534.5万名教师参与课后服务工作，占这些学校教师数的86.2%，另聘请了20.6万名校外专业人员参与课后服务工作。

教育部校外教育培训监管司负责人表示，下一步教育部将继续完善配套政策，加快预收费监管等其他配套政策法规的制订进度；研究修订竞赛管理办法，治理打着“国际”旗号的各类竞赛；同时完善“营改非”流程，进一步明确过程中的公示期限、资产确权等政策；研究起草校外培训机构设置标准，在组织机构、从业人员、培训场所和内容等方面对学科类和非学科类机构同步作出规定。加快校外培训管理条例立法进度，对非学科类机构管理一并纳入。这位负责人还强调，教育部将加强与有关部门联络协调，统筹运用好各种方式方法，加大对“一对一”、“高端家政”、“众筹私教”、“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度，并适时开展“双减”大督查，对工作进展缓慢的省份加强针对性指导帮扶，对履职尽责不到位的地方和人员严肃问责。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、李依环)