人民网北京10月1日电 （记者何淼）记者从中国职业技术教育学会（以下简称“中国职教学会”）日前召开的新闻发布会上获悉，由中国职教学会、中国电子学会、中国工业互联网研究院联合主办的中国职业教育博览会（以下简称“职博会”）将于12月3日至5日在浙江省杭州市举办。

作为全国首个以职业教育为主题的综合性博览会，职博会将以习近平总书记对职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神为指导，对标《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，以“发展高质量职业教育 服务技能型社会建设”为主题，坚持“公益性、服务性、广泛性、有效性”的办会原则。

图为中国职业教育博览会新闻发布会现场。主办方供图

据介绍，职博会具有视野新、覆盖广、层次高四个鲜明特点。一是聚焦“四大对接”，瞄准技术变革和产业优化升级。职博会将瞄准前沿科技变革和产业优化升级方向，特别是数字化对产业的重塑，对接国家重大发展战略、对接科技进步、对接市场需求、对接产教科城融合，努力以先进技术引领推动职业教育锚定类型特色、实现升级改造。

二是促进“四链衔接”，优化职业教育类型定位和结构。落实职业教育类型定位，推进职业教育转型发展，加快构建高质量现代职业教育体系首先需要形成社会共识。通过举办职博会，汇聚整合产、教、科、城多方资源，促进职业教育发展的“横向融通”。打造集展示、交流、推广等功能为一体的职业教育交流平台，展示职业教育发展的最新成果，提升社会各界对职业教育的认识、认知和认可，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。

三是坚持“四个面向”，着力推动职业教育高质量发展。本届职博会坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的使命意识，以“论、会、展”为主线，以新版专业目录落地为重要内容，纾职业教育之所困、解行业企业之所需、应家长学生之所期。

四是立足“十六字方针”，致力重塑职教发展良好生态。作为新时代智库型学会，中国职教学会始终坚持“政治强会、学术立会、服务兴会、依法治会”工作方针，团结凝聚国内各专业领域顶级专家学者搭建职业教育改革发展的“智囊团”。

图为中国职业教育博览会会徽。主办方供图

职博会组委会在新闻发布会上正式发布了职博会会徽（Logo）。会徽包含集成电路、匠心智慧平台、算法应用三个核心元素，整体形态为“球体”，象征职业教育助力构建人类命运共同体的使命，寓意实现职业教育一体化发展的美好愿景。会徽以“中国红”为主色调，寓意在党的领导下，职业教育将坚定为党育人、为国育才的信仰、信念、信心，前途广阔、大有可为、大有作为。

据悉，本届职博会将由杭州国家高新技术产业开发区管委会（杭州市滨江区人民政府）、浙江机电职业技术学院承办。职博会筹备工作得到教育部职业教育与成人教育司、教师工作司和工信部有关司局的指导。活动全程将采用“线上+线下”的模式呈现，为参观者提供开放式、沉浸式的观展体验。

(责编：王欲然、秦华)