新华社长沙10月4日电 题：“双减”后的第一个国庆假期，孩子们都去哪了？

新华社记者谢樱

作业少了，辅导班停了，在“双减”后的第一个国庆假期，孩子们一改以往“在家赶作业、辗转辅导班”的高压模式，他们有了更多时间走出家门、走进生活。

“一节培训课都不用上，太爽了！”国庆假期，长沙小学四年级的阳阳收到了妈妈黄琦给他的“假期礼物”——整个假期不用参加任何培训课程，还可以和好朋友一起去张家界游玩4天。阳阳别提有多高兴了，“这才是我梦想的假期！”

出行前，阳阳细心带好了自己的作文本、相机还有收集树叶的工具：“语文作业是‘寻找秋天’，可以拍照、画画或者手工制作，配上一篇观察日记，我想要用张家界的秋叶来作画。”

“节假日孩子和家长都轻松了许多。”黄琦说，“以往的周末、节假日都是在一个个培训班之间游走，已经很久没有陪伴孩子出去游玩了。现在不光培训班停了，连兴趣班也减少了，就让孩子好好地释放天性，去游览祖国的大好河山吧。”

国庆假期里，不仅长沙的游乐场、博物馆、景区迎来不少“亲子游客”，连周边乡村、农家乐也成为许多孩子们“撒野”的“天堂”。就读小学三年级的蒙蒙跟着父母回到了他想念已久的乡下爷爷家。钓鱼、捉泥鳅、挖野菜、喂鸡……在这里，蒙蒙白天跟着邻居孩子们“疯”，皮肤晒得黝黑；晚上，他在日记本里记下了自己的心情：“没有培训班的我好快乐！”

“以前假期老想着怎么补课追赶成绩，现在只想着怎么让孩子玩得开心。”家长冯媛说：“‘双减’之后，我和孩子做了个约定——玩的时候放松玩，学的时候高效学。现在我会和孩子商量假期的学习任务，也听取孩子玩耍的意愿，一起做计划，孩子有了奔头，学习也更自觉了。”

为了让孩子的假期更加充实，长沙市不少学校纷纷推出“特色作业”，用趣味的方式让孩子在“玩中学”。

“国庆期间，我布置的数学作业不是解题，而是制作假期里的一天作息时间表，还有通过测量脚步的长度和步数，来估算从家里到某个3公里以上地方的距离。”长沙市实验小学三年级的数学老师曹晶说，“这些作业融合了三年级所学的时间、长度单位概念，可以让孩子们在实践中灵活运用，还能倡导孩子学会规划时间、进行户外步行锻炼，一举多得。”

长沙市实验小学校长王云霞说：“‘双减’之下，学校的作业也随之改革，在控制总量之余，我们要求具备趣味性、实用性，要让学生真正成为作业的主人，理解学科和生活的密切联系，能用学过的知识去解决生活中的实际问题。”

(责编：杨光宇)