人民网北京9月28日电 （记者何淼）“双高计划”是指中国特色高水平高职学校和专业建设计划，是中共中央、国务院为建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业（群）的重大决策建设工程，该计划五年评选一期，被称为“高职双一流”。教育部、财政部于2019年公布了首批“双高计划”197所学校名单。

全国职业教育大会提出要“实施好‘双高计划’，集中优势资源打造中国特色高水平高职学校和专业”。为更好地总结经验，聚焦绩效，引领职业教育高质量发展，由全国职业高等院校校长联席会议（以下简称“校联会”）、中国教育会计学会高等职业院校分会（以下简称“高职会计学会”）主办的“双高计划”建设推进会于9月27日在京召开。教育部、财政部相关负责部门委托校联会和高职会计学会传达了“双高计划”实施的阶段性情况详细说明。

图为“双高计划”建设推进会现场。主办方供图

会议指出，职业教育进入重要历史机遇期，职业教育改革发展的基础之好前所未有，社会对职业教育的关注前所未有。高职战线有两条最宝贵经验，一是事业发展始终做到一张蓝图绘到底，二是一以贯之地坚持项目拉动、业财融合。当前，这两条经验再次汇聚在“双高计划”建设上。

不同时期，工作重点是不同的。国家“示范校”建设解决了“是不是”问题，国家“骨干校”建设解决了“活不活”问题，国家“优质校”建设解决了“好不好”问题，现在国家“双高校”建设着重解决“强不强”的问题。

据介绍，“双高计划”实施以来，建设机制进一步明确，通过教育部财政部两部门联合印发系列文件、组建“双高”建设咨询委员会、建立绩效管理监测平台等对“双高计划”顶层设计作出全面部署；资金投入进一步加大，中央财政每年用于“双高计划”转移支付21亿，相当于示范校、骨干校建设周期的总投入；建设成效进一步显现，“双高”建设任务指标的总体完成度达到95.93%；引领作用进一步发挥，目前全国已有24个省份启动省级“双高计划”，带动了大批地方性高水平高职学校和高水平专业群建设。

会议还进一步要求，各“双高校”下阶段要处理好“双高”建设和学校升本、当前和长远、综合与特色、相对和绝对等四对关系。同时还对“双高计划”预算执行资金到位情况、资金使用情况进行了通报，从“谁来评、什么时候评、怎么评”“评什么”“评价结果有什么用”等三个方面对“双高计划”绩效管理提出了具体要求和目标。

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