原标题：专硕学制“2变3”，给人才培养多点时间

3年的专硕基本上跟学硕达到了同样的培养周期，多一年时间进行学习与实践，实践型人才就可以更好地确定未来工作方向，科研型人才也可以选择继续深造。如果是二年制专硕，想要达到这种效果很难。

近日，河北师范大学等高校相继发布公告，明确延长部分专业的专硕（专业学位研究生）培养年限，学制从2年变为3年。查阅部分高校近年来的招生简章，科技日报记者发现，学制“悄悄”从2年变为3年的专硕还不少。

截至目前，华中科技大学、郑州大学等多所双一流高校，都将一些专硕专业原本2年的培养年限，调整为3年。为什么要让专硕学生多读一年？这一年里，专硕学生能学到什么新的东西？从2年变3年，专硕培养能否上一个台阶？

不少高校都开始为专硕“加时”

相关资料显示，通常为人熟知的专硕2年、学硕3年，事实上是其各自的最短学制，也就是最短修业年限。而各专业的修业年限，一般由学院或学校自行决定并向其主管部门报备。从学制来说，全日制专硕修业年限一般为2—3年；而全日制学硕修业年限一般为3—5年。

通常，除了医学、法学等专业的专硕要读3年，其他专业的专硕大多读2年。有高校研究生招生办公室表示，三年制的专硕将是大势所趋。

高校调整学制的方式主要有3种：

一是批量调整，如河北师范大学今年8月下旬在官网发布公告称，2022年起该校教育硕士专业学位类别下的小学教育、学前教育、职业技术教育等7个专业（领域）学制拟调整为3年。

二是少量微调。如郑州大学2019年招生简章中，图书情报专硕学制为2年，2020年起调整为3年；2020年新闻与传播专硕学制2年，2021年起变为3年。

三是全面调整。如中南大学收紧了专硕毕业年限的“弹性”。该校2019年之前硕士研究生实行三年制弹性学制，优秀硕士生可申请提前毕业。2020年起，硕士研究生学制3年，优秀硕士研究生可以提前半年申请毕业。

延长培养周期有助于人才“达标”

济南大学教授李金屏表示，上世纪末中国高校扩招。得益于此，许多原来上不了大学的人有机会进入高校，改变了人生命运。但大学生数量的增多，也对研究生人才培养提出了挑战。

“人很多，人才很少，想招到能用的学生非常困难。”这十多年，李金屏在与企业合作过程中，总能听到不少中小企业在招聘人才时发出这样的感叹。

在人才培养达不到人才需求的标准时，专硕二年制的培养周期就显得太短了。“技术含量稍高的项目，2年时间都不够用，大的项目几乎不可能交给这类学生，他们只能做那种短平快的小项目，但是这种项目对学生的经验要求又特别高……”李金屏表示，专硕学制调整为3年，可以较为完整地做完一个项目，对学生能力的提升不可小觑。

对此，就职于某考研培训机构的徐经理也表示，3年的专硕基本上跟学硕达到了同样的培养周期，多一年时间进行学习与实践，实践型人才就可以更好地确定未来工作方向，科研型人才也可以选择继续深造，“如果是二年制专硕，想要达到这种效果很难。”他说。

李金屏告诉记者，多年的实践发现，二年制专硕的培养质量不能令人满意。部分导师不愿意指导二年制专硕，怕给他们的项目无法在期限内完成。

2年，对于许多专硕学生来说“太赶了”，能力还没培养出来就将毕业。李金屏说，他所教授的计算机技术专硕为二年制，第一个学期学习理论课，上课密度非常高，每天都在往前赶。第二个学期就要开题和开始做研究，仅有6个月的有效科研时间，许多学生的项目做得比较粗浅。第三个学期刚过一半学生就开始忙着找工作、考博士、写毕业论文。这一系列仓促的学习实践，导致学生上岗后难以达到用人单位的要求。

徐经理也对记者表示，以应用心理学专硕为例，第一年在校内教学，第二年就出去实习，如此短的培养周期，导致就业单位对专硕毕业生所掌握的理论知识和实践操作能力没有足够的信心。徐经理称，由于上述情况较为普遍，目前国内大多数院校已将应用心理学专硕，从原来的二年制改成三年制。

除了部分文史类专硕，济南大学自2016年起，就开始把二年制的理工科专硕逐步改为三年制。经过几年实践，李金屏明显感受到，学生能学到更多，知识更成体系，有效科研时间更多，能力自然而然地得到了提升。仅从他所在的电子信息专业来说，“这种三年制的专硕，不但实践能力普遍提高，还对生产企业一线情况更加了解，能够与企业有效交流，解决他们的技术难题。”李金屏很自豪，现在学校的专硕不仅进入企业待遇高，因科研能力强而读博士的也不少。

培养年限一样也要避免同质化

从考研培训讲师到区域经理，徐经理的感受是，2014年之前，二年制专硕常被外界视为“速成”“培养质量不如学硕”；2014年之后，专硕开始成为更多本科毕业生的选择方向。

这几年，“把论文写在祖国大地上”的呼声高涨，在国家政策倾向于加大专硕人才培养的背景下，专硕成了报考热门。李金屏透露，他所在的济南大学信息学院这2年学硕和专硕招生人数之比约为1∶2。

延长专硕培养年限，也有让专硕与学硕看起来“更加相似”、同质化现象突出的隐患。几位受访者一致认为，当前国内专硕与学硕的整体培养过程本质上一样，这有利有弊。“2年变3年，会加速人才培养的同质化。”徐经理坦陈，当前学硕、专硕整体培养方案没有太大差异，常见的是一位导师每年带四五个硕士，专硕和学硕一起开展常规学习，导师以相同的标准要求他们。

李金屏直言，专硕进行学术训练是必要的。“学术和实践二者相辅相成，专硕没有理论基础，做不好实践，更难以解决好实际问题。学硕如果完全不接触实际情况，也不可能把理论推上新的高度。”他表示，只不过两者有所侧重，绝对不应完全一致。

不过，各个高校也可以依据自身情况，选择不同的培养方式，来避免学硕、专硕同质化问题。记者了解到，拥有顶尖生源、博士点多、全国排名前30位的高校，大多数仍旧保留二年制专硕。在李金屏看来，这些高校2年改3年的需求并不迫切，因为适合做科研的苗子可以选择直博，这就能解决二年制专硕学生能力培养和项目跟进不够充分的问题，还能避免学硕、专硕培养同质化。（记者 唐 芳）

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