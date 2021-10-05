实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。

铁基高温超导体研究团队、暗物质粒子空间探测团队、量子信息技术研发团队、500米口径球面射电望远镜团队……一大批重大原创成果竞相涌现的背后，是创新团队的默默付出与不懈奋斗。

作为国家战略科技力量的重要组成部分，中国科学院锻造出一批高水平创新团队和领军人才，激发各类人才创新活力，为我国重大科研攻关提供了有力的人才支撑。

“纵观世界，科技强国都是能够培养、吸引和用好一流人才的国家。”中科院有关负责人表示，我们要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才。同时，以一流环境吸引一流人才，构筑集聚全球优秀人才的科研创新高地。

中科院2011年成立青年创新促进会，强化对35岁以下优秀青年人才的支持培养。同时着力构建特色鲜明的科教融合协同育人新模式，培养并向社会输送了一大批高素质创新创业人才。

与此同时，中科院统筹考虑人才政策、人才计划与重大任务的有机衔接：聚焦重大科学问题和关键核心技术，在攻关任务中大力培养科技领军人才和青年科研骨干；严格遴选一批“从0到1”原始创新项目，鼓励科学家勇闯科研“无人区”。

当前，我国已形成了全球最完整的学科体系和最大规模的人才体系，研发人员全时当量达500万人年以上，进一步激发人才创新活力成为提升科技创新能力的关键之举。

中科院采取一系列措施，为科研人员松绑减负降压，让科研人员把主要精力放在科研上：推动科研院所深化改革，通过做“减法”进一步聚焦主责主业；推进“放管服”改革，赋予科研院所和科学家更多科研自主权；鼓励“揭榜挂帅”，让“能者”脱颖而出。

与此同时，中科院致力于树立正确的人才评价导向，坚决摒弃只看论文、“帽子”，忽视能力、贡献的倾向，并结合不同类型科研工作的特点，建立相应的人才评价机制。

对从事基础研究的，强化稳定支持，以国际同行评估为主，适当延长考核周期；对承担重大科技任务的，基于任务目标完成情况，建立竞争性与稳定性相结合、个人评价和团队评价相结合的长期支持机制；对从事重大科技设施建设运维的，实行工程建设人员、科研人员、关键技术人员、支撑管理人员等分类管理，体现岗位职责和任务需求的评价方式。

“人才的本质在‘能’和‘绩’上，只要能作出突出贡献者都应是人才。要从根本上转变人才观念，树立人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的大人才观，让各类人才都能施展才干、脱颖而出。”中科院有关负责人说。

据悉，中科院将继续深化人才评价制度改革，强化质量、贡献、绩效的价值导向，在人才培养引进、发现使用、评价激励等方面下更大功夫，营造风清气正、安心致研的优良创新生态。（张泉）

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