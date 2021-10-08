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第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛宣传片

2021年10月08日19:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月8日电 （记者孙竞）第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部、中央统战部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业农村部、中国科学院、中国工程院、国家知识产权局、国家乡村振兴局、共青团中央和和江西省人民政府共同主办，南昌大学、南昌市人民政府承办。

今年共有来自国内外121个国家和地区、4347所院校的228万余个项目、956万余人次报名参赛，参赛项目数增幅达55%，参赛人次增长51%。尽管受到疫情影响，今年仍有来自国外117个国家和地区的1263所学校、5531个项目、15611人报名参赛，增幅分别达到68%和74%，基本囊括了哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学等世界排名前100的大学。职教赛道共计2116所院、86万余个项目、330万余人次报名参赛。萌芽赛道共计228个项目参赛。为适应赛事发展，总决赛入围项目由1600个增加到3500个，金牌数量由158个增加到320个。

(责编：温璐、秦华)

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