原标题：何为好老师？课堂时间溜得快

张国老师现场授课，示范好老师标准

昨天，北京汇文中学举行建校150周年育人实践研讨会。研讨会上，与会老师们聚焦“好老师”标准，分享了经验与收获。

昨天，400余名老教师、老校友齐聚汇文中学，共祝学校生日快乐。校园内，带有“150”和“1871”字样的logo随处可见，标志着汇文中学已走过一百五十载的风雨历程。走进新建成的校史馆，见证汇文发展的老校钟，印有“彭雪枫班”“张克侠班”等字样的红色英雄班旗，老校长高凤山的“办公室一隅”复原场景等一幕幕建校史上的重要时刻在这里被记录，让大家深深感受到这所在中华民族处于危亡之际诞生的学校所承载的厚重历史。《看见汇文》的视频短片更是让大家重温了学校150年来的育人历程。

在研讨会上，校友代表，北京大学化学与分子工程学院特聘研究员、博士生导师邹鹏，中国社会科学院文学研究所研究员刘宁，北京工业大学副校长郭福，北医三院骨科主任医师助理、党支部书记周非非分别在发言中分享了汇文带给他们的成长与收获。“我还想再听汇文老师的课。”刘宁回忆当年在汇文读书时，同学们会将小录音机放在课桌内，录下老师们的精彩讲课内容。

教师代表，全国模范教师、“首都劳动奖章”获得者、北京市教师最高荣誉——“人民教师荣誉称号”获得者、北京市优秀教师、学科带头人、北京汇文中学物理特级教师张国老师，带领物理教研组的其他3位教师共同写下好老师的标准。张国老师还满足老校友们再听一次汇文老师上课愿望，现场为大家带来了一堂生动的“物理课”。有近40年教龄的他说：“享受教学是好老师的标准。我希望我的物理课从头到尾能把学生吸引住，让他们感觉到时间过得特别快，让他们感到很快乐。”

北京汇文中学诞生于1871年，150年间有5万余名学生从汇文毕业，投身民族解放和国家建设，在各领域做出杰出贡献，其中，两院院士超过30名。革命家、军事家彭雪枫，863计划倡导者、科学家王大珩，国学大师启功等都是该校的老校友。

150年间，汇文在实践中形成了“全人教育”办学理念，“爱国重德”成为学校最重要的文化传统。汇文中学校长郭杰介绍，汇文中学教育集团于2016年成立，目前共有5所集团校和5所联盟校，集团校在校学生共4900名。学校已经形成了包括小学、初中、高中三个学段联合培养人才的格局。

摄影/记者 黑建军

视频/记者 郭谦 梁天伊

(责编：熊旭、薄晨棣)