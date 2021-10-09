原标题：在京高校发布2022年研招新规 部分院校提高报考门槛

在京各高校近日陆续发布2022年硕士研究生招生简章。记者梳理发现，多所高校明确进一步扩大硕士研究生招生规模，部分高校对考生英语水平设置门槛，并在招生专业、奖助措施等方面进行了调整。

中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、华北电力大学、北京科技大学、首都师范大学、北京工商大学等高校都明确提出扩大招生规模，2022年计划招生人数相较于上年均有超100人的增长。

部分高校报考门槛有所提高。其中，中国人民大学、北京交通大学等高校要求考生英语水平达国家四级。法律硕士招生条件也发生重大变化，北京大学、中国政法大学、北京师范大学等高校均在法律硕士(法学)报考条件中新增“获得法学第二学士学位可报考法律(法学)专业学位”。

多所高校新增人工智能及大数据相关专业，如北京工商大学新增5个招生专业，分别为人工智能、智能制造技术、材料工程、大数据技术与工程和网络与信息安全。

为支持研究生顺利完成学业，部分高校还完善了奖助措施。中国农业大学提出，在国家助学金、学校助学金等方面对非在职全日制研究生实现100%覆盖。目前，2022年考研报名通道已开启，考生可登录“全国硕士研究生招生信息网”报名。(实习生 何蕊)

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