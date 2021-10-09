人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

在京高校发布2022年研招新规 部分院校提高报考门槛

2021年10月09日10:02 | 来源：北京日报
小字号
原标题：在京高校发布2022年研招新规 部分院校提高报考门槛

　　在京各高校近日陆续发布2022年硕士研究生招生简章。记者梳理发现，多所高校明确进一步扩大硕士研究生招生规模，部分高校对考生英语水平设置门槛，并在招生专业、奖助措施等方面进行了调整。

　　中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、华北电力大学、北京科技大学、首都师范大学、北京工商大学等高校都明确提出扩大招生规模，2022年计划招生人数相较于上年均有超100人的增长。

　　部分高校报考门槛有所提高。其中，中国人民大学、北京交通大学等高校要求考生英语水平达国家四级。法律硕士招生条件也发生重大变化，北京大学、中国政法大学、北京师范大学等高校均在法律硕士(法学)报考条件中新增“获得法学第二学士学位可报考法律(法学)专业学位”。

　　多所高校新增人工智能及大数据相关专业，如北京工商大学新增5个招生专业，分别为人工智能、智能制造技术、材料工程、大数据技术与工程和网络与信息安全。

　　为支持研究生顺利完成学业，部分高校还完善了奖助措施。中国农业大学提出，在国家助学金、学校助学金等方面对非在职全日制研究生实现100%覆盖。目前，2022年考研报名通道已开启，考生可登录“全国硕士研究生招生信息网”报名。(实习生 何蕊)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部