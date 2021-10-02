人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

国庆首日“红色火车站”成爱国主义教育热门“打卡地”

2021年10月02日08:53 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：国庆首日“红色火车站”成爱国主义教育热门“打卡地”

国庆首日“红色火车站”成爱国主义教育热门“打卡地”

　　嘉兴火车站迎中小学生“打卡”。　王帅男　摄

　　中新网嘉兴10月1日电(张煜欢)10月1日，有着“百年老站”“红色车站”“森林中的火车站”等标签的嘉兴火车站迎来一群群中小学生游客，成爱国主义教育热门“打卡地”。在现场，嘉兴火车站青年红色宣讲员为前来寻访红色印记的中小学生讲解了百年前波澜壮阔的历史。

　　嘉兴火车站迎游客“打卡”。　王帅男 摄

　　嘉兴火车站迎中小学生“打卡”。　王帅男 摄

　　嘉兴火车站组织带领游客“重走一大路”。　王帅男 摄

　　除了吸引游客前来参观“打卡”，嘉兴火车站也迎来国庆假日首波客流高峰。记者从中国铁路上海局集团有限公司嘉兴车务段获悉，国庆首日嘉兴火车站预计发送旅客10349人次，到达旅客11633人次。国庆运输期间该段预计发送旅客91.3万人次，日均发客8.3万人次，最高峰日10月7日预计发送旅客超10.2万人次。(完)

　　嘉兴火车站复古站房前游客合影留念。　王帅男 摄

　　游客在嘉兴火车站合影留念。　王帅男 摄

(责编：郝孟佳、王欲然)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部