原标题：国庆首日“红色火车站”成爱国主义教育热门“打卡地”

嘉兴火车站迎中小学生“打卡”。 王帅男 摄

中新网嘉兴10月1日电(张煜欢)10月1日，有着“百年老站”“红色车站”“森林中的火车站”等标签的嘉兴火车站迎来一群群中小学生游客，成爱国主义教育热门“打卡地”。在现场，嘉兴火车站青年红色宣讲员为前来寻访红色印记的中小学生讲解了百年前波澜壮阔的历史。

嘉兴火车站迎游客“打卡”。 王帅男 摄

嘉兴火车站迎中小学生“打卡”。 王帅男 摄

嘉兴火车站组织带领游客“重走一大路”。 王帅男 摄

除了吸引游客前来参观“打卡”，嘉兴火车站也迎来国庆假日首波客流高峰。记者从中国铁路上海局集团有限公司嘉兴车务段获悉，国庆首日嘉兴火车站预计发送旅客10349人次，到达旅客11633人次。国庆运输期间该段预计发送旅客91.3万人次，日均发客8.3万人次，最高峰日10月7日预计发送旅客超10.2万人次。(完)

嘉兴火车站复古站房前游客合影留念。 王帅男 摄

游客在嘉兴火车站合影留念。 王帅男 摄

(责编：郝孟佳、王欲然)