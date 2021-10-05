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2022年全国硕士研究生招生考试今天开始网上报名

2021年10月05日15:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月5日电 （记者孙竞、郝孟佳）2022年考研报名今天正式开始。10月5日至25日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”进行正式报名。报名时间为每天9:00-22:00。预报名成功后，报名数据有效，不需要在正式报名阶段再次报名。

根据教育部此前印发的《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2022年全国硕士研究生招生考试初试定于2021年12月25日至26日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月27日。

记者了解到，全国硕士研究生招生考试报名包括网上报名和网上确认（现场确认）两个阶段。网上报名工作安排在10月5日至10月25日（每天9:00—22:00），预报名工作安排在9月24日至9月27日（每天9:00—22:00）。所有参加全国硕士研究生招生考试的考生均应当按照有关省级教育招生考试机构的规定，在其指定的报考点办理网上报名和网上确认（现场确认）手续。

(责编：郝孟佳、秦华)

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