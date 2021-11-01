人民网北京11月1日电 （记者孙竞）日前，全国治理教育乱收费部际联席会议办公室印发《关于6起学校违规收费典型问题查处情况的通报》（以下简称《通报》），对6起学校违规收费典型问题查处情况进行了通报，并对相关工作提出明确要求。

记者注意到，这6起学校违规收费典型问题涉及四川、河北、江西、吉林、辽宁和贵州六个省份，违规行为涉及强制学生购买平板电脑，超标收取学费，违规收取饮水费、实习费、暑期托管费等。

《通报》指出，六省教育行政部门对有关学校违规收费问题进行了核实处理。

一是四川省射洪市柳树中学强制学生购买平板电脑违规收费问题。2018年9月起，柳树中学共12个班，566名学生参加“平板教学”。学校要求学生购买“睿易云教学系统”APP，每生三年共计收取5998元。该校违反了“不得强制或者暗示学生及家长购买指定的教辅软件或资料”的规定。目前，该校对违规收取的费用已全部清退。射洪市纪委给予柳树中学主要负责人党内严重警告处分，给予教体局分管负责人党内警告处分；射洪市监委给予教体局电教教仪股负责人记过处分。

二是河北省保定市贺阳衡水一中高级中学、贺阳外国语中学违规收费问题。2021年，保定市贺阳教育投资有限公司下属贺阳衡水一中高级中学、贺阳外国语学校违规跨学期、超标准收取学费、住宿费，违规收取公物押金费、军训服装费、保险费、体检费、教辅资料费合计5,255.38万元。上述学校违反了“学费、住宿费不得跨学年或学期预收，学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目，不得强制或者暗示学生及家长购买指定的教辅软件或资料”的规定。目前，两所学校已将违规收取费用全部清退。保定市莲池区市场监管局给予贺阳衡水一中高级中学行政处罚85万元；保定市教育局、保定市莲池区教体局分别核减贺阳衡水一中高级中学、贺阳外国语学校2022年度招生计划，认定两所学校2021—2022年度年检不合格，并通报批评。

三是江西省抚州市乐安县实验小学违规收取饮水费问题。2021年3月，乐安县实验小学向2940名学生收取饮水费8.82万元。该校违反了“学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目”的规定。目前，该校对违规收取的费用已全部清退。乐安县监委给予乐安县实验小学主要负责人行政警告处分。

四是吉林省部分学校和实习单位违规向学生收取实习费问题。2020年，吉林省吉林卫生学校、辽源职业技术学院、长春医学高等专科学校、长春东方职业学院等学校和实习单位违规向239名学生收取实习费25.93万元。以上学校违反了“学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目”的规定。目前，以上学校已将违规收取的实习费用全部退还学生。

五是辽宁省鞍山市新世纪实验学校开展暑期托管服务违规收费问题。2021年8月，辽宁省鞍山市新世纪实验学校违规开办暑期托管班，违规收取198名学生费用（含托管费、车费、餐费），共计14.6万元。该校违反了“学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目”的规定。目前，该校已将违规收取的费用全部退还学生。鞍山市教育局核减新世纪实验学校招生计划；该校党委对相关负责人给予党内严重警告处分；该校对初中部相关教师予以解聘处理。

六是贵州省贵阳市花溪区安博尔幼儿园开设兴趣班违规收费问题。2020年9月，贵州省贵阳市花溪区安博尔幼儿园开设兴趣班，向302名幼儿家长违规收取兴趣课费用，共计52.85万元。该校违反了“学校不得擅自设立服务性收费和代收费项目”的规定。目前，该校已将违规收取的费用全部退还学生家长。花溪区教育局给予该局基础教育科负责人免职处理，给予安博尔幼儿园相关负责人免职处理。

《通报》强调，各地教育行政部门和各级各类学校要从上述典型问题中吸取教训，进一步加强和规范教育收费管理，持续巩固治理教育乱收费成果，提升教育收费治理能力。各地要高度重视教育收费管理工作，把教育收费管理纳入教育督导范围。对人民群众反映强烈的问题，要进行全面摸排和重点核查，建立问题台账，制定整改方案，推动问题整改到位。要加大通报力度，严肃追究相关人员责任。

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