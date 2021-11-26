原标题：山东大学考古团队发现世界最早茶叶遗存-光明日报-光明网

西岗M1:7内出土的茶叶样品 资料图片

近日，山东大学考古团队发表《山东邹城邾国故城西岗墓地一号战国墓茶叶遗存分析》（《考古与文物》，2021年第5期），正式公布山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中，出土的茶叶样品为煮（泡）过的茶叶残渣，为目前已知世界最早茶叶遗存，将世界茶文化起源的实物证据提前了至少300年。

2018年8月至12月，由山东大学历史文化学院王青教授领衔的邾国故城遗址考古队，对西岗墓地一号墓进行考古发掘。考古队员清理墓室器物箱内存放的随葬品时，对编号为M1:7、口朝下倒扣的原始瓷碗小心翼翼进行提取时，碗体与内部填充土分离，顶端露出茎叶状植物残留，考古队员当即意识到可能为重要的炭化残留物，快速拍摄照片记录后，将碗体与土样扣合在一起，恢复原状整体打包提取，并及时与北京科技大学有关专业研究人员合作，进行实验室检测分析。

研究团队采用红外光谱（FTIR）、气相色谱质谱（GC/MS）、热辅助水解甲基化裂解气相色谱质谱（THM-Py-GC/MS）等技术，分别对泡前茶叶、泡后茶渣和西岗M1样品进行检测分析以确认其性质。通过综合分析，可以确认邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中出土的茶叶样品为古人煮（泡）后留下的茶渣。

据悉，此前考古发现的年代最早的茶叶实物出土于西汉景帝阳陵。邾国故城的这一发现将茶文化起源的实物证据追溯到战国早期偏早阶段（公元前453至前410年），提前了300多年。西岗M1茶叶遗存的发现与证实，为研究茶的早期起源和传播等问题提供了实证材料。（记者赵秋丽、冯帆）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)