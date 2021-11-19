原标题：一场甜蜜的“双向奔赴”

“上一次被橘子感动，还是因为朱自清的散文，这一次，是因为我们学校的女博士买橘。”浙江大学一名大学生说。

11月14日，“浙大博士生和蜜橘商家的聊天记录”被顶上热搜榜第二名，互联网上数千万人一起来看这场甜蜜的“双向奔赴”。《人民日报》《中国青年报》等多家主流媒体的官微都报道了这一事件。

上了热搜的女博士肖小娥，是浙江大学农业与生物技术学院植物病理学专业博士研究生，购买橘子是做橘子病虫害防治相关的研究，她要把从柑橘上分离到的真菌接种在柑橘果实上，观察柑橘是否会发病。

这不是她第一次在网上购买实验需要的产品，却遇到了一个暖心卖家，意外“出圈”。她偶然在拼多多上找到一位浙江台州涌泉蜜橘卖家。因为需要了解蜜橘的大小是否适合实验，肖小娥多问了些问题。得知蜜橘将被用于科研时，卖家主动表示要捐一箱，“帮不了国家什么大忙，遇到了就想着出点力”。

肖小娥把和蜜橘卖家的聊天记录发到校内一个论坛上，想着帮可爱的卖家宣传一下。有同学被这个帖子打动，主动搬到豆瓣上，后来帖子又被陆续转发到微博和抖音上，很快“出圈”。

在临海市涌泉镇西柯岙村，95后店主陈凯这两天一直在忙着打包、发货。据悉，“买橘”的暖心故事上热搜后，他的网店已经卖出7万多单蜜橘。陈凯平时和妻子经营网店，卖自家和亲戚家产的橘子，规模并不大。因为上热搜，自家的橘子已经不够卖了，他决定转为给村民们“带货”，希望借着这波热度，帮邻里乡亲减轻销售压力。

被点赞“格局大”的同时，陈凯也在网店里提醒大家要理性消费：“如果你不是真的喜欢吃水果吃橘子，真的不需要买，已经感受到这份诚意和肯定了，万分感谢。”

陈凯又给肖小娥寄去10箱橘子。不过肖小娥已经与陈凯沟通，为了节约实验成本，已经找了其它橘子代替。为了传递卖家的这份温暖和热情，肖小娥与同学们一同分享了这些甜蜜的果实。

火上热搜后，一些同学建议肖小娥尽快注册个人微博，“不要浪费流量”“争取做个网红”。不过，她自己却不想成为“网红”。她的个人微信朋友圈，总共只发过7条，其中一条是因为被媒体找到后“马甲掉了”，于是发了上热搜的截图。她写道：事情会火“出圈”真的纯属意外，是大家被店家朴素的爱国心感动到啦。我只是小小的搬运工，大家都在用自己的方式爱着我们的祖国。肖小娥表示，希望把时间都用到学习和科研上，因为明年就要毕业，完成学业的同时还要努力找工作。

肖小娥是浙江大学农业与生物技术学院李红叶教授团队的一员。李红叶教授是国家柑橘产业技术体系岗位科学家，已为中国柑橘事业坚守20年。李红叶研究团队发表SCI收录论文70余篇，为全国的柑橘产业发展提供了大量技术、服务和设备支持。

面对此次网络爆红及其引起的反响，李红叶教授深感社会大众对研究者的尊重与支持，同时也得到了极大的动力与激励。她说：“我会继续带领团队的学生们专注在自己的研究领域，密切关注果农的需求，解决果农的困难，不辜负人民的期望。”

在互联网上，这则热搜赢得了许多称赞，代表性的意见是：青年学子做科研，需要蜜橘。科研有了结果，将来会造福于民造福于国家，果农作为民之一分子，国家的事，遇上了就出一点力。这更是与国家心心相印的一种民之情怀。他们之间的互动，折射出正能量是发自内心、相互传递的。没有刻意，水到渠成，是一片云推动另一片云，是爱国心感染支农心。

“赠人橘子，手有余香”“橘子虽小，格橘很大”“用自己的方式爱国”，正如网友们所言，他们之间的对话是朴素的，行动是实在的，善良是纯粹的，爱国是热乎的。

有网友评论说，家国情怀是“涌泉”相报的最好注解。

肖小娥告诉记者，这不是一个被策划的新闻，她之前完全不认识蜜橘卖家。她最早发帖的校内论坛板块是全匿名的，她至今也不知道是哪位同学把帖子转出去。“出圈”传播全是因为“暖心遇到了暖心”。

在全网纷纷点赞的同时，暖心事件的“甜蜜回应”来了。临海市政府给全体浙大学子颁发的“周周正能量奖”证书也送到了浙江大学紫金港校区。肖小娥作为代表领取了这份送给全体浙大学生的荣誉。肖小娥说：“这个奖状，是对所有浙大学生的回馈，应该由全体浙大学子共同分享。”她希望把这个奖状放到学校的党建馆。“未来，可以将这个感人的故事说给一批批到党建馆参观的访客听，把这一份正能量传递给更多的同学。”（记者：蒋雨彤）

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)