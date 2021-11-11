人民网北京11月11日电 （记者孙竞、郝孟佳）教育部日前印发《全国教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》（以下简称《规划》）。《规划》指出，推动大中小学法治课程开齐开足开好，将法治教育纳入中小学课后服务范围，适当增加法治知识在中考、高考中的内容占比。

《规划》指出，到2025年，普法的针对性和实效性明显增强，教育系统法治素养和依法治理水平显著提升，广大干部师生尊法学法守法用法的自觉性和主动性不断提高。法治课教师教学能力明显提升，法治实践教育成效显著，“互联网+”法治教育深入推进，政府、司法机关、学校、社会、家庭共同参与的法治教育体系基本形成，教育系统法治宣传教育的质量和水平迈上新台阶。

《规划》要求，推动宪法类教材编写与修订，推进香港、澳门青少年宪法和基本法教育；将民法典教育纳入国民教育体系，加强青少年民法典教育；推进青少年法治教育规范化和常态化，推动大中小学法治课程开齐开足开好；结合安全、禁毒、国防、防灾减灾救灾以及防范学生欺凌、网络诈骗、人身侵害和人口拐卖等内容开展日常宣传教育，将法治教育纳入中小学课后服务范围。

《规划》提出，推进特殊地区和特殊群体普法，关注留守儿童、随迁子女、残疾儿童少年等学生的法治需求，提供相关法治服务支持；加强民族地区普法，推动铸牢中华民族共同体意识；加大对农村、边远等地区学校的普法支持力度。

《规划》强调，充分发挥课堂教学主渠道作用。推动制定法治教育教学标准，推动提升法治教育课时占比；加大学科融入法治教育力度，结合学生年龄特点和日常实际将规则、纪律、秩序、诚信、团结合作、冲突解决等法治内容融入教育教学之中；鼓励地方课程和校本课程单独设立法治课，适当增加法治知识在中考、高考中的内容占比；加强高等学校法律基础课程建设，鼓励开设法治教育在线课程。

此外，教育部还要求大力推进青少年法治教育实践基地建设，设立一批布局合理、功能完备、运作规范的青少年法治教育实践基地，鼓励有条件的县（区）建设青少年法治资源教室，努力推动学生每年接受法治实践教育不少于2课时。

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