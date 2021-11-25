人民网北京11月25日电 （记者孙竞）“德智体美劳，一个都不能少。体育一直都是教育体系当中不可或缺的一环，大力发展学校体育，为的就是擦亮体育的育人价值，夯实青少年全面发展之基。”近日，清华大学附属中学校长王殿军在接受记者采访时表示，体教融合是大势所趋，可以全面提高学生素养，同时也能让高水平体育竞技人才竞相涌现。

体育发展好了，精气神儿就提高了

“我们从小学到大学，有一门课从来没有中断过，那就是体育。大多数人认为体育可以锻炼身体，但实际上体育的价值比这个丰富得多。”王殿军表示，体育比赛有输赢，而且要在规则下不能乱来，规则意识、正确的输赢观，甚至是意志品质和精神力，都能通过体育来培养或提升。“有观点认为发展体育会影响学习，其实二者是相辅相成的关系，体育好了，人的精神面貌就焕然一新，有了精气神儿，学习效率还会低吗？”

秉持这样的理念，清华附中在体育方面重点做好“两件事”：一是开展体育活动面向全体学生，确保每一个孩子读书期间体育不打折扣；二是培养竞技体育的后备人才。“学校有35年历史的马约翰体育特长班，选择了一批特别有体育才华的孩子，运用专业的教练资源和训练设施，确保把他们的潜力挖掘出来，成为优秀运动员的后备人才。” 王殿军说。

重视文化教育，是对体育生的一生负责

马约翰体育特长班是清华附中实践“体教融合”的成功典型，如今已为清华、北大等高等院校输送了645名优秀的学生运动员。“体育特长班的特色，就是特别强调孩子的文化课知识学习。”王殿军认为，传统体校文化课程相对弱化，但竞技体育是一种比赛，不是单靠蛮力就可以取胜的，要斗勇，也要斗智。“在清华附中，最要紧的就是保证孩子的文化修养。我们每天训练两三个小时，剩下的时间和普通学生一样学习文化课。到高中，训练压力稍微大一点，我们会单独编班、调整节奏，系统地安排，保证他们的文化课和训练两不误。”

除了让学生变得更有智慧、更有修养外，体育特长班重视文化课还有一个重要的因素，就是对孩子的未来负责。“在竞技人才培养过程中，我们发现有些孩子的潜力可能没有预想的那么大。另外，意外受伤在运动里也是常见的。再者，即使在竞技体育体系中非常成功，获得冠军了，也总有退役、转行的一天。如果前面的教育没有任何储备，会对学生未来的发展十分不利。所以我们重视文化教育，实际上是对他们未来的人生负责。”王殿军表示。

竞技人才培养要尊重规律、尊重科学

“我们探索另外一条为国家培养竞技体育人才的道路，那就是依托常规教育，做好体教融合。”谈及竞技人才培养管理特色经验，王殿军认为，讲究科学和规律十分重要。“不是盲目加大训练量，孩子就会更快取得成绩。马约翰体育特长班这么多年成绩优异，不是偶然的，它是在尊重规律、尊重科学的基础上，经过体系化培养的必然结果。”

王殿军分享了学校体育的“三个层次”理念。第一是锻炼学生的身体素质，通过做广播操、上体育课，保证身体的运动量达到一定程度，让整个身体机能都得到锻炼和提高。第二是让孩子在读书期间发现兴趣项目，通过社团和特殊活动，让他们不断练习，成为伴随终身的运动爱好。第三是发现孩子的天赋，把他当成未来的优秀运动员来培养。

“如果我们的教育都有差别、有特色，让每个有运动天赋的孩子都能找到适合的教育，那么我们国家的竞技体育后备人才就可以层出不穷。”王殿军表示，未来清华附中要进一步挖掘和总结在竞技体育、人才培养、体教融合这些方面的经验和做法，形成规律，希望能够在更多地方推广，让更多孩子受益。

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