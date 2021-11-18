人民网北京11月18日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议有关成员单位，召开2022年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议，全面动员和部署考试安全工作。

记者了解到，会议要求各省（区、市）教育行政部门、招生考试机构、招生单位和有关部门要清醒认识当前研考安全工作面临的复杂严峻形势，充分做好应对风险挑战的各项准备，全力确保实现2022年“平安研考”的目标任务。

会议强调，要坚持“严格、精准”，将组考防疫列入当地疫情防控领导小组工作重点，严格落实疫情防控常态化条件下的防疫组考要求，完善工作方案和应急预案，确保广大考生及涉考工作人员的生命安全和身体健康。要坚持“安全、规范”，加强试卷安全保密，加强考生入场检查，加强考中监考、巡考，严厉打击考试作弊行为，确保考试平稳有序。要坚持“共管、共治”，强化治安管控，集中开展清查整治行动，切实净化考点周边治安环境；强化网上巡查，及时处置涉考有害信息，坚决打击涉考违法犯罪活动；大力清理整顿不法助考培训机构，进一步净化考试环境。

在为考生提供更加人性化的服务方面，会议指出，各地要及时发布考试信息及本地组考防疫相关要求，特别要提醒广大考生尽量减少考前14天不必要的聚集和跨地区流动，及时回应考生关切。

据悉，2022年全国硕士研究生招生考试初试定于2021年12月25日至26日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月27日。

(责编：郝孟佳、秦华)