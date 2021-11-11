原标题：美育是教育的“磨刀石”

“五育并举”是落实党的教育方针、推动人的全面发展的重要途径。当前，美育已纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段。新时代，如何更好地理解美育？如何推进学校美育工作？记者日前专访了教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰。

要把美育从弱变强

记者：副课，这是长久以来人们对体育、美术、音乐等科目的统称，体育和美育在教育中的地位可见一斑。目前，一些地方将体育、美育列入中考。对大众而言，人们对美育、体育的认识应该有怎样的提升改变？

王登峰：强化新时代学校美育工作，首先要从思想观念上认清美育的地位和价值。美育是厚植爱国主义情怀、培养学生创新精神的基础，我们要把美育从弱变强。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出：美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也关涉思想教育、道德教育、精神教育，对人的言谈举止和礼仪规范具有打磨作用。

美育又是以一种创造性的方式和创新的形式来实现的。因此，它与人的创造性思维又有着直接的关系。美育在体现思想、道德、行为规范的同时，又鼓励艺术实践活动用全新的方式去进行，它是促进人的全面发展中不可缺少的环节。

《礼记》中对乐教给出了非常清晰的路径：声、音、乐。从人的最基本甚至最原始的生物性本能发出来的，这是声。对于人类社会来讲，人要把自己内心的欲望以一种符合社会规范的方式表达，从声变成了音。发出的声音、做出的动作和人的行为除了符合社会规范外，中国文化还提出了更高的要求，即要符合道德标准。符合道德标准的音就是乐，声、音、乐代表着人的生物性本能、适应社会行为规范表达方式和符合道德行为规范。

我们要做的美育工作，就是认真规划和设计好让孩子们学什么、怎么学、学到什么程度、用什么样的方式巩固学的效果，才能够实现以美育人、以文化人以及“五育并举”。现在学校美育工作不能有效推进、不能取得预期成效，最根本的原因还是没有认识到美育在整个教育工作中的基础性地位。

美育是教育的“磨刀石”。为什么是“磨刀石”？就像声、音、乐这样递进的过程，美育是把人的所有的欲望、愿望、梦想首先“打磨”成符合社会规范的表达，在此基础上再朝更加高尚的道德层面去打磨，让他成为品德高尚的人。

我们要对学校美育有一个全新的认识，不能仅仅把学校的艺术教育课程当成一个艺术活动，要让学生掌握必要的知识、技能，要把实现最基础的艺术实践活动、艺术体验活动，作为实现美育教学目标最重要的基础。要充分认识学校美育在整个教育改革发展中、在整个人才培养中的基础性作用。

聚焦教会、勤练、常展

记者：随着认识的提高，我们也将采取一系列行动来促进美育目标的达成。新时代学校美育改革的新思路和新方式是怎样的？

王登峰：为落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，各地各校正在制订美育改革发展三年行动计划。在具体研制时，要把握以下三个层次。

第一，兜底行动。不管学校师资、教学器材如何，都要因地制宜把美育课程开齐开足。美育教师不够，可以通过信息化手段以及志愿者支教行动，让每一个孩子享受到美育的资源。

第二，提升行动。学校美育教学改革的提升行动就是要严格落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，美育教学改革要立足于教会、勤练、常展，要教会的内容包括基本的艺术知识、艺术技能等。美育是“磨刀石”，不磨起不到雕琢人的外形、内心、精神和灵魂的作用。

美育，教会是基础，展演是关键。新时代艺术教育，每一个学生都应该登台献艺，这样的展示才是真正将快刀往石头上去磨。如果学校不组织全员参与的体育竞赛活动，体育就只是一个活动。只有组织了竞赛，才是“育”，才能实现“五育并举”中体育的价值。艺术教育也必须展、演，不展、不演无法实现美育育人的效果。

第三，争先行动。争先行动主要包括两个层面，一是条件提升。各地各校要把学校美育改革发展纳入地方发展规划中，在师资队伍建设、场地器材条件建设上采取实质性行动。二是美育评价。全国已经有若干个省市把美育纳入中考，有的地方分值比重一再提升。很多地方也在试点，我们鼓励大家争先行动。

评价是指挥棒，它指挥了学校、老师、学生和家长，更重要的是会带动整个社会对美育的重视。全面加强和改进美育工作，教学改革、条件建设、评价建设这三者是相辅相成、相互促进的。任何一项工作的改进都会推进美育的改革和发展。

重新设计、规划艺术教育人才培养教学课程

记者：“五育并举”归根到底是为了人才培养，推进新时代艺术教育专业建设和人才培养，我们有怎样的规划？

王登峰：艺术教育专业培养的人才绝大部分直接服务学校艺术教育的改革和发展。因此，人才培养的规格和教学计划、教学内容，就要紧紧围绕培养出来的人才能胜任教会、勤练、常展这一中心。艺术教育毕业生要掌握几项特长，每一项要掌握到什么程度，小学、初中、高中、大学，应该有不同的标准。从艺术教育专业建设的角度讲，一是要紧扣新时代学校美育改革的目标，重新设计、规划艺术教育人才培养的教学课程。二是要培养艺术教育专业学生的全面素质。体育教育专业的毕业生要成为学生人生的导师，不应该只会教几个动作、几项体育技能，他们应该是全面发展的，并且也能够帮助学生全面发展。艺术教育更应该如此，这是下一步推进艺术教育专业建设和人才培养全新的命题，需要认真对待。

《礼记》中讲道：“善歌者使人继其声，善教者使人继其志。”唱歌唱得好的人，可以让别人记住他的声音。会教学的人，可以让人继承他的志向、理念、价值观。我们的艺术教育要让每个孩子首先成为善歌者，同时也要努力让他们既要“继其声”，也要“继其志”。

（本报记者 靳晓燕）

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