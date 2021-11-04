熊璋

近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程。中共中央政治局第三十四次集体学习时强调：要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事。各级领导干部要提高数字经济思维能力和专业素质，增强发展数字经济本领，强化安全意识，推动数字经济更好服务和融入新发展格局。要提高全民全社会数字素养和技能，夯实我国数字经济发展社会基础。

当推动数字经济健康发展成为国家战略，当数字胜任力成为我国发展的社会基础，我们就必须从青少年抓起，这是义务教育义不容辞的责任。重视科学技术教育，尤其是信息科技教育，提升全民数字胜任力，是义务教育的时代担当。

一．站在国家发展的高度定位义务教育

青少年阶段是正确价值观建立、必备品格养成的关键阶段。青少年需要不断接受知识和技能的教育，同时更加需要持续的素养的培育。义务教育是一个国家青少年培养的最基础阶段，是国家人才战略的最基础环节，站在国家发展的高度定位义务教育，是我国持续性发展、长治久安的战略需要，是建设数字经济大国，数字经济强国的需要。

站在国家发展的高度定位义务教育，首先要定位义务教育必须服务国家战略大局。实现中华民族伟大复兴战略、需要远大的目标与脚踏实地的努力相结合。青少年从小的国家观念、国家发展观念、民族复兴观念的教育和培养，是义务教育的首要任务，在课程学习和其他各种学习活动中，贯彻落实青少年的国家观、国家发展观和国家安全观，有利于他们在未来的学习和生活中始终有国家发展和民族复兴的思想认识和内化的动机，可以说义务教育是国家人才计划的一部分，是强国梦的根基。

站在国家发展的高度定位义务教育，就要定位义务教育必须为国家未来的建设者和维护者打下坚实的思想基础。面对全局和世界百年未有之大变局，中国要维护国家的安全和发展，也要推动世界的和平和稳定。义务教育有责任在教学目标、教学内容安排和教学组织上，不论哪个学科，都注重培养青少年的责任意识和危机意识。在信息科技教育学科，特别要从小培养下一代自主可控、原始创新、国家安全的理念，为未来打好思想基础。义务教育不可能直接解决当下“卡脖子”的难题，但是原始创新的种子必须在义务教育阶段播种到青少年的心中、根植到下一代的文化建设中。

站在国家发展的高度定位义务教育，还要定位义务教育必须营造全体青少年幸福学习与生活的健康生态。现代科学技术、尤其是信息科技已经影响着社会发展各领域全过程、发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。青少年如何适应时代的发展、与科学技术的发展相辅相成、与信息科技的发展相得益彰，是我国义务教育的新任务。中国幅员广阔、青少年分布在祖国的四面八方，处在经济发展不同的区域，义务教育有义务和责任让全中国的下一代都能够享受到科技发展的便利和进步，弭平数字鸿沟，建立体现教育公平和下一代健康成长的教育生态是国家健康发展重要指标之一。

二．站在未来谋划今天的义务教育

站在未来谋划今天的义务教育，首先要谋划中国义务教育愿景。近几十年的中国义务教育取得长足的进步，培养了一代又一代社会主义的接班人。随着社会的发展与进步、随着科学技术的发展与普及、随着国际形势的急剧变化，一方面要站在国家发展的高度定位义务教育，一方面还要站在未来的高度谋划中国的义务教学。义务教育不但要培养一代代国家的建设者，义务教育本身也要与时俱进、跟上时代的潮流，与国家发展的愿景保持高度一致，不断的创新和优化是保持这种高度一致的途径。

站在未来谋划今天的义务教育，就要谋划中国义务教育的特色。在中国持续高速发展进步的过程中，中国的义务教育有自己独到的贡献。伴随着我国的发展、国际地位的提升，我国的义务教育应该把握好国际化和中国特色的关系，我们要参考借鉴发达国家的义务教育的发展道路，又不能被他国发展道路限缩。我们更要突出中国义务教育的特色，总结中国义务教育的发展道路和规律。当中国的发展速度远超过一些国家时，我们应该思考，中国的义务教育如何发展和提速。

站在未来谋划今天的义务教育，还要谋划中国义务教育的国际影响力。中国是个文明古国，几千年的文明曾经影响全球的文明与进步。在全球很多国家的认识论里，“孔子”既是一个中国文化先贤，同时更是中国文化的形象代表。中国未来的国际话语权、国际能见度、国际影响力的大格局里，中国的义务教学应该有一席之地。

三．“立德树人”和“素质教育”落实到义务教育

青少年的家长讨论中，常常听到的一句话是不能让孩子输在起跑线上，他们的起跑线可能是数学外语、可能是音乐艺术，在知识与技能上不能输在起跑线上是家长们合理的考虑和期望。如果站在国家发展的高度、站在未来的高度，不能让孩子输在起跑线上，首先是他们的道德、品格和综合素质不能输在起跑线上。

在青少年阶段、在中小学、在义务教育阶段，“立德树人”同样是根本任务，“素质教育”同样是目标。义务教育不仅仅是给青少年提供知识的学习和技能的训练，更加重要的是立德，更加重要的是树人，是青少年综合素质的培养，保证他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

在我国义务教育体系中，还没有信息科技课程的国家标准。现在绝大部分省市开设的地区性课程中，对信息技术的教学仅仅停留在操作和应用的层面，距离“立德树人”“素质教育”，以及数字素养和技能的培养还有明显差距。2019年底，刊登在《课程·教材·教法》上的“我国当前义务教育阶段信息技术课程实施状况的调研结果及其启示”（赵健等）中，课题组针对全国31个省市信息技术义务教育阶段的教学现状，着重选择了东、中、西部的8个省（市）开展了全面深入的调研，得到了几个值得教育界关注的结论，包括：1.由于是地方课程，因此地区差异比较大，表现出严重的不平衡；2. 缺乏1-9年级的课程体系，课程内容在具体的软件应用操作上安排比例过高，未能充分重视信息素养的培养；3.义务教育阶段信息技术课程处于“失标“状态，各省市信息技术课程良莠不齐。

当国家把数字经济定位为新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择时，当国家把数字经济定位为新一轮国际竞争重点时，教育界像关注青少年文化素养和科学素养一样，关注他们的信息素养，中小学像重视语数理化生一样，重视信息科技，就是贯彻“立德树人”、落实素质教育。

新冠肺炎疫情暴发以来，数字技术、数字经济在支持抗击新冠肺炎疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用，互联网是近几年中国数字经济中，创新的火车头，在全球有明显的优势和示范作用。世界知识产权组织（WIPO）发布《2021年全球创新指数报告》中，中国排名在全球的创新排名不断上升，该报告高度评价中国在创新方面的进步。我们不仅仅要教会青少年一代互联网的科学与技术，我们要利用互联网培养他们创新的理念、动机和能力。物联网在中国建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施方面扮演着基础性的角色，我们不仅仅要教会青少年一代物联网的科学与技术，我们要利用互联网培养他们探究的精神，同时提高他们面对问题、解决问题是的素养和能力。

育人是义务教育天职，义务教育的时代属性就是担当，站在国家发展的高度、站在未来的高度，坚持“立德树人”和“素质教育”，就能够为国家培养出一代一代合格的接班人。（作者系北京航空航天大学教授）

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)