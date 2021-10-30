人民网北京10月30日电 （记者孙竞、郝孟佳）记者从教育部获悉，日前，教育部、中宣部、中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局等部门联合印发《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》，部署各地做好预防中小学生沉迷网络游戏管理工作。

在游戏内容方面，通知要求，各地出版管理部门要引导网络游戏企业开发导向正确、内涵丰厚、种类多样、寓教于乐的网络游戏产品，确保内容优质健康干净。网络游戏企业要对产品进行分类，作出适龄提示，并采取技术措施，避免中小学生接触不适宜的游戏或者游戏功能。

通知还要求，所有网络游戏用户提交的实名注册信息，必须通过国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统验证。验证为未成年人的用户，必须纳入统一的网络游戏防沉迷管理。网络游戏企业可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时，向中小学生提供1小时网络游戏服务，其他时间不得以任何形式向中小学生提供网络游戏服务。

同时，通知指出，学校要严格校内教育管理，学校提供的互联网上网服务设施，应安装未成年人网络保护软件或者采取其他安全保护技术措施。学校教职员工发现学生进入互联网上网服务营业场所时，应当及时予以制止、教育。学校要广泛开展各类文体活动，引导学生培养兴趣爱好，采取科学合理的方式对中小学生沉迷网络行为进行预防和干预，引导中小学生正确认识、科学对待、合理使用网络。学校还应该推动家校协同发力，督促家长履行好监护责任，有意识地让孩子多从事一些家务劳动、户外活动、体育锻炼，帮助孩子养成健康生活方式。

此外，相关部门要加强对网络游戏企业的事中事后监管，及时处罚或关停违反相关规定的网络平台和产品，鼓励相关组织或个人，举报落实防沉迷措施不力的网络游戏企业和平台。同时，要将预防中小学生网络沉迷工作纳入教育督导范围，将督导结果作为评价地方教育工作和学校管理工作成效的重要内容。

(责编：代晓灵、秦华)