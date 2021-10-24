人民网北京10月24日电 （记者李依环）由北京化工大学马克思主义学院、全国大学生思想政治教育发展中心联合主办，伟大建党精神与马克思主义中国化学术研讨会23日在北京举行。

北京化工大学党委书记刘贵芹在致辞中表示，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，首次鲜明提出并精辟论述了伟大建党精神，丰富和发展了中国共产党人的精神谱系，丰富和发展了马克思主义建党学说，有着重大的现实意义和深远的历史意义。本次召开学术研讨会，就是为了更加深入学习领会好、大力继承发扬好伟大建党精神，用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代，推动党史学习教育走深走实、见行见效，引导青年学生坚定不移听党话、跟党走，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

刘贵芹谈到，弘扬伟大建党精神，要深刻领会建党精神的丰富内涵和继承发扬要求，把握中国共产党人精神谱系的“源”和“魂”；弘扬伟大建党精神，要深切感悟思想伟力，强化党的创新理论凝心聚魂；弘扬伟大建党精神，要深入落实立德树人根本任务，推进马克思主义理论学科新发展。

教育部社会科学司副司长宋凌云在讲话中提出，期待广大专家、学者以伟大建党精神学理阐释为牵引点，开拓马克思主义中国化研究的新领域；以伟大建党精神宣传教育为着力点，推动研究成果转化为“大思政课”教学资源；以伟大建党精神协同研究为突破点，提升马克思主义理论学科引领作用。

会上，党史学习教育中央宣讲团成员——原中央党史研究室主任欧阳淞和中国人民大学中共党史党建研究院执行院长杨凤城分别以《建党精神与建党伟业》和《从百年党史看中华民族复兴不可逆转》为题作主旨报告。

欧阳淞从伟大建党精神具有十分丰富的思想内涵、伟大建党实践孕育了伟大建党精神、党的百年实践检验和发展了伟大建党精神三个维度进行了深入阐释。杨凤城在发言中强调，无论从政治还是经济、国内还是国际而言，中华民族复兴的脚步，任何人、任何势力都无法阻挡。“复兴不会轻轻松松、敲锣打鼓到来，但是经过奋斗、斗争，一定会到来。”

此外，中央党史和文献研究院研究员葛海彦、复旦大学马克思主义学院院长李冉分别以《党的百年执政探索与经验启示》和《“两个结合”与新时代马克思主义》为题作了大会学术报告。与会专家和学者还围绕党的百年执政探索与经验启示，中国共产党百年奋斗历程、重大成就和历史经验研究，百年党史与马克思主义中国化的历史进程研究，伟大建党精神与共产党人精神谱系研究，弘扬建党精神与深化思政课改革创新研究，红色基因传承与红色文化育人的理论与实践研究，建党精神的时代价值研究等相关问题展开了深入探讨。

据介绍，本次大会开幕式由北京化工大学党委常委、副校长雷涯邻主持。当天同期举行了分论坛环节，北京化工大学马克思主义学院院长贾钢涛、中国人民大学马克思主义学院教授何虎生、北京师范大学马克思主义学院教授邢国忠主持分论坛，北京化工大学马克思主义学院党总支书记张馨作会议总结。

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