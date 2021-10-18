原标题：“双减”两月：一位90后班主任的“在校一天”

由瑄正在课堂上为同学们讲词组

由瑄中午为同学们分饭

由瑄陪同学们上课间操

由瑄批改作业从来不画“×”

10月17日，北京“双减”政策正式出台实施两个月。在这两个月里，“学校教育主阵地”无疑成了社会聚焦的关键词。“主阵地”“主”在哪儿？教师是关键中的关键。上周二，北京青年报记者走进史家小学通州分校，跟踪采访了一位普通90后班主任，从这位普通的年轻语文教师的在校一天，不难看出“双减”政策给校内教育带来的深层次变化。

课前

提前1小时到校开始“早看管”

7点左右，史家小学通州分校的校门口已有学生入校，一位身穿黑色长裙、背着卡通帆布包的高个女生一路小跑，急匆匆走进校门。她就是四年级3班的语文老师由瑄。虽然入秋气温很有些凉意，但她额头还是有了一小排细密的汗珠。此刻她正回头对记者说：“刚把三岁半的儿子送幼儿园了，耽误了一会儿，得赶紧去教室照看早到的学生！”由老师的声音由“弱”变“强”，秀目中也放出了一种自信，让人联想到时下热映的《长津湖》里，性格温儒的伍万里提枪“上阵”——由瑄此刻已经三步并作两步走进教学楼四年级3班教室。的确，这位年轻教师今天的“战斗”就此拉开了序幕。

教室里已有几位同学坐在了座位上。“同学们可以利用这段时间复习，也可以预习新课或者阅读课外书。值日生同学可以开始值日了，有问题的同学可以来问我。”别瞧年轻，可是由瑄已经有了九年的教学经历，一旦站定在讲台上，她就有一种自然而然的“沉稳气”。

为保证学生睡眠，本市“双减”政策规定，学生早晨上课时间从8点推迟到8点20分，但由瑄本人却并没有因此延迟到校。“不少家长因工作等原因， 就会早一点送学生到校。到校后我们老师得负责安排早到学生上课前的这段时间。”由瑄说。

早晨第一节课

“分层教学”是这样实施的

8点20分开始的第一节课就是由瑄的语文课。两个月前“双减”政策中，学校是“教学育人主阵地”的概念让由瑄记忆深刻。“双减”实施两个月来，她每每站在讲台上，望着下面一张张可爱的小脸儿，经常自觉不自觉地思索起“主”字的内涵：她在储物柜里自费买了糖果、小礼物，就是为了鼓励同学回答问题时“主动”思考；她留“分层作业”，是为了鼓励同学“主动”分析；她创立“班币制”，也是旨在鼓励同学“主动”行事……

“蝙蝠的睡眠特点是什么？”这堂课，由瑄将为同学们分析解读《动物的睡眠》这篇短文。当她把第一个问题抛出去之后，“冬眠！”成了不少同学们异口同声的答案。但是有一位小女生却做出了“深度补充”。她说：“阅读题里说到‘冬天来临之前，蝙蝠三五成群地找个昏暗的山洞、屋檐集体睡眠。它们睡觉的方法很有特点，双脚抓住岩石、木棍等东西，成团成簇地倒着睡觉。’因此，我觉得蝙蝠的睡眠特点应该在冬眠的基础上，加上‘倒挂’二字。”听了这位小同学的分析，由瑄说：“老师特别欣赏你能在阅读中认真发现、提出自己独特理解的精神，你很棒！”其他同学都羡慕地鼓起掌来，由瑄和大家一起鼓掌，对这位同学的思考表示赞赏。

在课堂上，由瑄还需要随时观察学生们的状态。一位女同学在回答问题时，没想好第二个词怎么组，当她开始打磕巴的时候，由瑄迅速请其他同学进行了补充，将尴尬化解于无形。“这个学生平时比较害羞，在课堂上如果让她‘撂荒’站在那儿太久会打击她的积极性……”

与此同时，坐在第一排的一位男生，上课一直晃头晃脑不听讲，由瑄看到后没有直接批评他，而是走到他的身边，很自然地用手搭在这位同学的肩膀上继续讲课。但见这位男生双肩微微一抖，瞬间安静了下来。由瑄课后对北青报记者解释说：“用我的搭肩的‘小动作’，制止了他的摇头晃脑的‘小动作’，又给足了他的面子。什么是分层教学呢？我理解就是根据不同学生实际的接纳和自我管理的能力，让他们在课堂上有各自的收获。哪怕在具体的知识点上没有完全掌握，但一堂课下来，懂得了尊重他人、懂得了和老师保持默契，也算是收获啊！”

第三节课

判作业错题错字不划“×”

9点05分到9点40分早操后，由瑄第三节课没安排，于是进入“批改作业时间”。“控制总量、全批全改、加强面批、及时反馈”是此次双减政策对作业的基本要求。对此，由瑄作为一名一线教师感受颇深。这学期，学校要求给学生留的作业少而精。因此由瑄所在的四年级语文教研组严格审核每班的作业量，每位老师所留的作业都要经过大家一起讨论，并根据各班实际来操作。“还会将比较好的作业范例分享给大家。年级组每次讨论如何留作业都非常严肃。”由瑄说，为了精准估量时间成本，有的作业她自己会先行模仿学生的状态提前写一遍。

除了语文作业，作为班主任，她还要协调数学和英语两科老师留作业的量，每天都要跟两位老师沟通留作业情况。

例如，由瑄看到当天“作业公示栏”写着“数学黄皮16页，英语改听写错词”。由瑄特意与数学老师通过微信沟通了“数学黄皮16页”的内容，得知这其中70%至80%的内容，大部分学生已经在课上完成了。由瑄说，此前，留作业对于老师来讲是一件信手拈来的事情，但是现在我们就得“先学生之学而学，先学生之写而写”。

说到批改作业，由瑄介绍说：“当天的问题当天解决，刚讲过的知识还得再收上来进行复批，如果还存在某些普遍问题，那就再有针对性地公开讲授一遍。如果是个别问题，那就在课后一对一单独辅导。”由瑄说，小学生们的作业，需要修改到完全没有错误，有时候甚至进行三遍批改，通过作业让学生彻底消化课上知识。

北青报记者看到，由瑄批改的作业本上，没有传统代表错误的红“×”，而是以小圆圈或者红点代替。由瑄解释道，在校内教育的主阵地，学校不提倡用明显的错误符号来否定学生的努力，我们会用小圆圈或者红点标出来，目的是提示学生们这里需要修改，改对了还会得到一个对钩，以此来鼓励同学们。

课间休息

站在楼道里和学生聊天

当第三节课下课铃声响起后，由瑄走出办公室，来到教学楼走廊。她的眼神在教室内外扫来扫去，注意着每位同学的动态。“慢点跑、别滑倒”是她的口头禅，这时候，由瑄俨然变成了一位耐心的大姐姐。课间的几分钟里，由瑄凭借聊天，和很多同学成了忘年交的“闺蜜”。沟通热门影视、分享最新发现……“四年级3班，是我今年新接的班级，刚开始同学们都不太熟悉，我就是用课间聊天的方式，让学生在一个月的时间里跟我建立起信任感。”由瑄说。

由瑄还透露，为了调动学生的积极性，她在班里创立了“小班长”轮换制，让每一个学生都有做班长的机会，为班集体服务，为同学们服务，从而培养学生的学习能力和责任感。同时她还在班中实行“班币制度”，将整班学生模拟成一个公司，学生每天完成学习、完成作业，就像爸爸妈妈在公司里完成业绩一样，业绩越高赚的“班币”就越多，还可换取小礼物的奖励，激发同学们的积极性。

中午时间

看管吃饭 回复家长咨询信息

从中午12点到下午1点40分是学生们的午餐和午休时间，由瑄就要变身“保姆”帮同学们分午饭、看管午休。

“中午需要在教室里为孩子们一一分饭、盛菜。”由瑄说，“谁的汤撒了，谁不好好吃饭等都得关注到。”午饭之后，由瑄还需要照看同学们午休。由瑄鼓励同学们午睡，也允许他们带着抱枕来学校。不午休的同学可以阅读课外书。学生午休，是一天中由瑄唯一的“静心”时间，利用这段时间，由瑄和其他老师一样，集中处理学校的工作安排及家长的询问信息。“一些工作上的信息，有时候太忙了，顾不上看，有遗漏的，别的老师看到了都会互相提醒。”

下午课后服务

协助管理课后活动

下午接着连续两节语文课，忙碌了多半天的由瑄稍感疲惫。她抽空来办公室喝口咖啡提提神。她喜欢将自己的办公桌布置成粉紫色，桌布上印着彩虹、云朵等卡通图案，还印着“瘦”“嗨吃不胖”“戒咖啡、戒糖、戒奶茶”等减肥励志词，几十只五颜六色的签字笔一排排地放在收纳盒里。颇具匠心的布置就像一个专属于自己的“小世界”，在这里，她常常有片刻的心驰神往。

转眼4点10分，到了放学时间。本市“双减”政策要求各中小学课后3点半服务要更加丰富，不但有素质教育的课程，还有课堂延伸辅导；史家小学通州分校将课后服务分为两部分，周二、周三放学后，学校提供了43门素质类的兴趣社团活动供同学们在“课后服务管理平台”上选择。周一、周四和周五三天，则为每个班集中课堂延伸辅导的时间。由瑄不仅要在周一、周四和周五为同学们课业答疑，周二和周三还需随时关注孩子们参与兴趣社团的情况。

当天的课后服务内容是兴趣社团。由瑄不断与家长协调孩子的接送事宜，同时向家长反馈孩子在兴趣班的学习情况。“我们家孩子今天上葫芦丝社团的情况怎么样？”“今天校门口哪个位置接孩子？”……由瑄的手机上不时收到家长们的咨询微信，她都一一耐心作答。

送走课后服务的最后一拨学生，已经接近6点了。天已经擦黑儿，由瑄一边准备下班，脑子里一边开始想念自己的三岁半的儿子，她恨不得一步跨回家去。她心里盘算着：回家后先哄哄儿子，再在灯下继续备一下明天的课……

记者手记

含泪播种 含笑收获

有人说：含泪播种的人一定能含笑收获。 这一“泪”一“笑”，可谓道尽了从教者的体验。北京青年报记者跟随由瑄老师一天下来，深深感到“累”从心生，而“乐”亦从心生。

“双减”政策下，相信每一位教师首先感到的是时间底线的压力。“迎来朝阳、送走晚霞”，在岗11个多小时，从学生的课堂教学到看护午饭午休，从作业反馈到课后服务时的家教沟通，班主任的岗位角色要串接起学生一天的学习生活，其脑力、体力的强度可想而知。

但是，一天的时间和精力分配还不能平均用力，课堂上，要保证把教育主体地位“还”给学生；留作业，要分层设置，力避重复，加强面批，针对讲解；课后服务，还要给学生个性发挥留出充分施展的“空间”。凡此种种，既要有“擘两分星”的准度，又要有“百发百中”的精度，师生沟通、教案安排、环环相扣、不能拖沓。难怪由瑄老师说新学期刚开始的前两周有点手忙脚乱，有时候承受不住压力，几乎落泪。

辛苦是真辛苦，然而，新时代首都高质量教育体系发展的“时”与校内校外协同育人的“势”，又对教师、教育提出了无法回避的现实要求。适应这种“时”与“势”，应该成为教育主阵地里每一位教师的主动追求和内生动力。

在哪些方面追求？北青报记者通过贴身采访这位一线教师，最大的感受是，追求创新就是在营造快乐教育；主动思考就是在探索希望的未来。当由瑄老师用“班币制”鼓励同学们提高学习质量；用“分层作业”让同学们人有所归、心有所得；用轻轻的一个小动作让同学们体会到“尊重的力量”时，就是尽力在看似平凡琐碎的岗位上发挥着教师主体的能动性。

同时，针对“双减”政策下“提升校内教育教学质量”的总要求，由瑄作为语文老师也做出了自己的尝试。以前“老师讲学生听”的课堂，变成了以学生讨论为主，在探究当中解决问题；她还尝试课上多提问、课下多聊天，通盘掌握学生知识掌握情况，并随时“补短板、强弱项”。 “我也在反思，课堂上怎样更好地做到由一个完整的问题串联下来，让学生们互相提问，把课堂主动权交给学生。”她说。

事实上，这样的创新和思考正是一位教师“奋斗的泪泉”（冰心语），也更是他们快乐的源泉。我们不难想象到，当前全市上万名班主任无疑都正在如此这般日复一日的“累并快乐着”，唯如此，双减下首都基础教育综合改革的四梁八柱才能筋信骨强，日益挺拔。 (记者 武文娟 郭谦)

(责编：温璐、郝孟佳)